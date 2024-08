Energiedrankjes verhogen de kans op cocaïnegebruik

Zo’n tien jaar geleden lanceerde het bedrijf Redux Beverages een energiedrankje met bizar veel cafeïne dat ze Cocaine noemden, want dat leek hun een megagoed idee. “Als iemand de naam van het drankje ziet, heeft dat een psychologisch effect waardoor er een energieboost ervaren wordt, nog voordat er een slok genomen is,” legde de uitvinder van Cocaine, James Kirby, toentertijd uit.

Nu uit onderzoek van de universiteit van Maryland blijkt dat de consumptie van energiedrankjes zoals Cocaine leidt tot het gebruiken van echte cocaïne, lijkt Kirby van alle cafeïne in zijn drankje een voorspellende gave te hebben gekregen.



Volgens het onderzoek lopen jongvolwassenen die regelmatig energiedrankjes als Red Bull drinken een aanzienlijk grotere kans om uiteindelijk over te stappen op cocaïne voor hun energiefix. Daarnaast is de kans dat ze andere medicijnen misbruiken en problemen ontwikkelen met alcohol groter. Dr. Amelia Arria en haar collega’s volgden 1.900 jongvolwassenen tussen de leeftijd van 21 en 25 vijf jaar lang. Arria nam jaarlijks contact op met de proefpersonen om hun gezondheid en “risicovol gedrag” – een categorie waarin het weghakken van energiedrankjes en het gebruiken van drugs thuishoren – te checken. Arria ontdekte dat de personen die regelmatig een halve liter Monster of andere energiedrank naar binnen gieten vaker gebruikers zijn van het hardere spul.

“De resultaten suggereren dat gebruikers van energiedranken een verhoogd risico lopen uiteindelijk harddrugs te gaan gebruiken, in het bijzonder stimulerende middelen,” zei Arria in een verklaring. “Door de lange looptijd van dit onderzoek en het feit dat we andere factoren die gelinkt zijn aan verhoogd risico van drugsgebruik bij het onderzoek hebben betrokken, wijst dit onderzoek een specifieke correlatie aan tussen het consumeren van energiedrank en het gebruiken van stimulerende middelen.”

Het percentage van proefpersonen (51,4 procent) dat gedurende het onderzoek evenveel energiedrank bleef drinken en de personen waarvan de consumptie van energiedrank toenam hadden allemaal een verhoogde kans op het gebruiken van cocaïne en andere uppers, vergeleken met de personen die nooit energiedrank dronken of waarvan het gebruik verminderde. In het onderzoek is geen connectie gevonden tussen het consumeren van energiedrank en het roken van wiet of sigaretten.

Er is meer onderzoek nodig om aan te tonen wat het verhoogde risico op druggebruik precies veroorzaakt, maar Arria probeert de Amerikaanse Food and Drug Administration er toch van te overtuigen de verkoop van energiedrankjes te reguleren. Arria denkt ook dat het verstandig is om dit onderzoek nogmaals uit te voeren onder jongere respondenten, “omdat zij ook regelmatig energiedrank consumeren.” MUNCHIES heeft contact opgenomen met Red Bull en Monster Energy voor een reactie op de uitkomsten van het onderzoek, maar nog geen verklaring ontvangen.

Als je jezelf in de toekomst niet blut wil snuiven aan de coke, is het misschien verstandig om vanavond een uurtje eerder naar bed te gaan. Kun je dat blikje Golden Power lekker in de Aldi laten staan.