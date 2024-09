Engelenhaar pasta Parmezaan met knoflook

Porties: 6-8

Voorbereiden: 5 minuten

Totaal: 5 minuten

Ingrediënten

1 pak engelenhaar pasta

zeezout en vers gemalen peper

4 eetlepels / 65 gram ongezouten boter

7 tenen knoflook, ruw gesneden

100 gram Parmezaanse kaas

Bereidingswijze

1. Smelt de boter in een grote pan op middelhoog vuur. Voeg de knoflook toe en bak deze 3 a 5 minuten tot de stukjes lichtbruin zijn. Zet het vuur af en laat de knoflook nog lekker even doorsudderen voor de geroosterde smaak.

2. Strooi genereus zout in een pan water en breng deze aan de kook. Voeg de pasta toe en kook deze, al roerend, 2 minuten lang. Giet de pasta af tot er 250 milliliter water overblijft. Doe de pasta in de pan met de knoflookboter en voeg zout en peper toe. Roer de ingrediënten goed en voeg 60 gram geschaafde Parmezaanse kaas toe, samen met het overgebleven pastawater. Proef even om te kijken of er nog meer kaas overheen moet!

3. Leg de pasta op een groot bord en strooi de rest van de Parmezaanse kaas erover.