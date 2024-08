We spraken de Engelsman die voetbalschoenen maakt van klompen

Vorige week verschenen er op social media foto’s van klompen, geschilderd als iconische sneakers en voetbalschoenen. Ze gingen meteen redelijk viral. Voetballiefhebbers uit Nederland en ver daarbuiten riepen dat ze wel een paar zouden willen hebben, maar ze zijn nog niet te koop.

De man achter deze voetbalklompen is James Reynolds en woont in Londen. Ik wil weten waarom hij als Engelsman voetbalklompen is gaan maken, hoe hij op het idee is gekomen en of hij de klompen ook echt gaat verkopen. Dus ik stuur James een bericht op Instagram. Een paar dagen later bellen we over zijn project, dat Custom Klompen heet.

VICE Sports: Hallo James, hoe ben je op dit idee gekomen?

James Reynolds: Ik heb dit jaar een paar maanden in Nederland gewerkt en een van de stereotypes van Nederland is dat iedereen er op klompen loopt. Maar in de drie maanden die ik er was, zag ik niemand op klompen lopen. Je ziet ze wel overal in de souvenirwinkels. Ik hou enorm van sneakers en voetbalschoenen. Dus ik vroeg me af: hoe zouden klompen er met zulke designs uitzien? Zou je die iconische klompenvorm dan weer cool kunnen maken?

Dat klinkt als een uitstekende vraag. Hoe ben je daarna tot actie overgegaan?

Eerst wou ik ze alleen als Nike Air Max en Adidas Superstar en zo schilderen, als sneakers dus. Maar toen dacht ik: laat ik ook voetbalschoenen proberen. Dat bleek toffer, omdat voetbalschoenen iets iconisch hebben. Ik herinner me van grote spelers welke schoenen ze aanhadden bij bijzondere goals. Sommige voetbalschoenen blijven gewoon in je herinnering hangen, daar krijg je een emotionele band mee. Nou ja, dat geldt in ieder geval voor mij. Ik zou niet weten wat mijn eerste sneakers waren, maar mijn eerste voetbalschoenen weet ik nog: Puma Kings. Goed, die klompen dus. Het is natuurlijk ook grappig, omdat het nergens op slaat. Je kunt prima in klompen rondlopen, maar erop voetballen zou belachelijk zijn.

Waar heb je de klompen vandaan gehaald?

Ze verkochten in Amsterdam overal geschilderde klompen, maar ik moest ongeschilderde hebben. In een winkeltje achter de Keizersgracht vond ik die. Daar heb ik vier paar van mee naar Londen genomen, toen mijn werk in Amsterdam erop zat. Thuis ben ik langs een verfwinkeltje gegaan, heb ik de designs opgezocht en ben ik gaan schilderen op de keukentafel van mijn flat. Elke avond ging ik een paar uur aan de slag. Dat vond ik wel lekker, in plaats van weer een paar uur Netflixen. Misschien dat het ook mijn manier was om nog wat mee te nemen van mijn fijne tijd in Amsterdam.

Heb je de klompen zelf weleens gedragen?

Ik heb op de Dam in van die enorme nepklompen gestaan voor een domme foto, maar daar hield het wel mee op. De klompen die ik heb gekocht voor dit project zijn namelijk kindermaten. Klompen zijn verrassend duur zijn als je ze bij een souvenirwinkel haalt. Als ik een nieuwe lading wil halen voor een beter prijs, moet ik een klompendealer vinden.

Wat voor reacties heb je gekregen sinds je de eerste designs online hebt gezet?

Ik dacht eerst dat mensen de sneakers vetter zouden vinden. Maar ik krijg toch de meeste reacties op de voetbalklompen. Ik denk dat dat komt door de emotionele band die mensen met die schoenen hebben. De Mercurials die de Braziliaanse Ronaldo droeg zijn het populairst. Die herinner ik me ook het best, omdat het WK van 1998 het eerste grote toernooi was dat ik me echt herinner. Voetbalschoenen waren toen meestal nog zwart of wit. Ronaldo droeg opeens schoenen met zilver, blauw en geel. Dat was best een iconisch moment. De Predator-klompen en de Puma King-klompen doen het trouwens ook goed.

Ik zag dat best wat mensen op social media zeiden dat ze wel een paar zouden willen hebben.

Ja man, mensen vragen me of ik ze verkoop. Ik ben daar niet echt in geïnteresseerd. Ik zie dit niet als een handeltje om op te zetten. Ik vind het gewoon best tof en het is leuk als anderen dat ook vinden. Misschien dat ik toch een kleine lading maak met klompen in volwassen maten, zodat mensen die kunnen kopen of cadeau geven als ze willen. Maar ik hoef er geen geld mee te verdienen.

Waar kan dit project nog heen gaan?

Als ze echt populair worden, zou ik graag een fotoshoot doen met volwassenen in klompen, bijvoorbeeld bij Patta, of een shoot in de stijl van Nike, waarin mensen er edgy en cool uitzien. Of mensen die voetballen in de Predator-klompen. Dat zou belachelijk zijn, maar wel vet. Zou Beckham een vrije trap kunnen nemen in de Predator-klompen? Dat zou ik wel willen zien. Het lijkt me ook mooi om een workshop te doen waarin ik mensen help om hun eigen klompen te designen. Ik denk dat het tof is om in deze digitale wereld weer wat met je handen te maken. Kan ik jou trouwens ook wat vragen?

Tuurlijk.

Hoe zien mensen in Nederland klompen? Zijn ze alleen een toeristisch stereotype dat je nergens meer ziet? Zo hebben we er in Engeland ook een hoop.

Je ziet het in de steden niet meer, maar het is niet helemaal uit de cultuur verdwenen. Er zijn bijvoorbeeld boeren die nog gewoon klompen dragen tijdens het werk.

Dus het is niet helemaal dood? Dat vind ik cool. Los van zo’n hippe shoot in Amsterdam, is het dan misschien wel nog mooier om Nederlandse boeren in bijvoorbeeld Air Max-klompen te fotograferen.