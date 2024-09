Enkele van ’s werelds beste bieren zijn te vinden op een klein Thais eiland

Bestel een biertje in Thailand en je zal waarschijnlijk een Singha, Chang of Leo krijgen. Ondanks een hoop illegale brouwerijen en zelfs een opkomende hopboerderij, blijven de waterige pilsjes de standaard, vooral wanneer je de kleinere eilandjes bezoekt.

Ik zal niet klagen over een grote fles Aziatisch bier, vooral wanneer ik aan de andere kant van de wereld ben, maar na enkele weken in Thailand merkte ik toch dat ik het complete buffet aan IPA’s dat thuis bij de bar geserveerd wordt voor lief neem. Dus na een lange dag snorkelen in de ongerepte zee van Koh Tao, was ik blij verrast toen ik een klein bordje vond waar “ambachtelijk bier” op geschreven stond, met een pijl die naar een donker steegje wees.

Videos by VICE

The Beer Masons’ bar in Koh Tao. Alle foto’s door Mario Fernandez Chamorro.

Het eiland Koh Tao is verre van onontdekt, maar wel een kleiner en minder chique dan het naastgelegen Koh Samui. Ook doet het niet mee aan de full moon party’s van Koh Phangan, wat het bestaan van dit bordje nog onwaarschijnlijker maakt. Het donkere steegje inlopen voelde als letterlijk in een overduidelijke toeristenval stappen. Er was bijna geen licht, en het 50-meter lange steegje leek een perfecte plek waar ik ‘verlost’ kan worden van mijn portemonnee. Na een zenuwachtige wandeling waarbij ik met mijn handen mijn broekzakken bewaakte, vond ik een kleine verzameling winkels, ook wel bekend als de New Walking Street (Nay Pon Road). Deze straat biedt een huis aan een bar die een van de beste bieren in de wereld heeft: The Beer Masons.

Het terras dat ook meteen dient als restaurant voor het naastgelegen restaurant Barracuda

Niet geheel onverwacht komen de meeste klanten in hun surf shorts binnenwandelen

Een lieve kat overziet het terras, terwijl de vriendelijke bartender Simon Randall me rondleidt in de bar met vier taps en airconditioning. Hij vertelt dat ze ooit zijn begonnen met wat bier uit Kopenhagen en Nieuw-Zeeland te importeren, en wijst me dan nonchalant op de koelkasten waar nu zo’n 130 verschillende flessen en blikjes in staan.

“De ervaring die wij willen aanbieden gaat over kwaliteit boven kwantiteit. Dus als je op zoek bent om zo dronken mogelijk te worden, houd je dan maar vast aan de emmers,” zegt Simon, een Britse expat die in 2002 naar Thailand kwam. “Het was toen de norm om een warme Chang geserveerd te krijgen als je na 10 uur ’s avonds op het strand een biertje bestelde.”

Aanvankelijk was in 2014 het idee ontstaan om als tussenpersoon speciaalbier te verhandelen, met als missie om het bieraanbod op het eiland te verbreden. Toen zij erachter kwamen dat de vraag enorm was, openden zij hun eigen bar in 2015.

Een paar van de bieren die ze serveren

The Beer Masons voorzien alle drie voornaamste eilanden in de golf

“Er bestonden wel al wat speciaalbieren toen we in 2014 begonnen, maar in minimale hoeveelheid, en niet van de merken die we nu verkopen,” zei mede-eigenaar Marek Novak, een andere expat, afkomstig uit Tsjecho-Slowakije. De vrijwilligers die op het eiland werken zijn er vaak maar tijdelijk, en hebben meestal niet zo’n goede kennis van de Engelse taal, waardoor het moeilijk wordt om het niveau van bierkennis op pijl te houden. The Beer Masons leveren speciaalbier via de tap aan vier barren, en gebottelde flessen aan meer dan twintig restaurants. Dat is een flinke prestatie op een eiland met minder dan 2000 inwoners.

Sinds mijn bezoek in september hebben de Beer Masons de bar aan Nay Pond Road gesloten, en zijn ze verhuisd naar een minder enge locatie op de Sairee Village Main Road, waar ze het aantal taps uitgebreid hebben naar tien, en wekelijks een proeverij houden. Ook gaan ze uitbreiden naar Koh Phangan en openen een tweede bar in Koh Samui, waardoor “eilandhoppen” een totaal nieuwe betekenis krijgt.