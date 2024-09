Enorm gevulde quesadilla met aardappel en bacon

Porties: 5-10

Voorbereiden: 1 uur

Totaal: 1 uur 30 minuten

Ingrediënten

2 Russet aardappels ( +/- 455 gram)

10 plakken bacon, fijngesneden

geraspte cheddar kaas (227 gram)

geraspte Monterey Jack kaas (227 gram)

zout en versgemalen zwarte peper, naar smaak

10 tortillas van +/- 20 centimeter

Zure room voor bij het opdienen

Bereidingswijze

1. Verwarm de oven op 220°C. Wikkel de aardappels in aluminiumfolie en laat ze een uurtje bakken, tot ze zacht zijn. Even laten afkoelen. Wanneer ze genoeg afgekoeld zijn, snij je de aardappels in kleine stukjes en zet ze opzij.

2. Ondertussen bak je de bacon. Zet een steelpannetje met anti-aanbaklaag op middelhoog vuur en bak de bacon totdat die krokant is, ongeveer zeven minuten. Gebruik een schuimspaan om de bacon uit de pan te halen, en laat het uitlekken op wat keukenpapier.

3. Haal het overgebleven vet van de bacon uit het pannetje zodat je het opnieuw kunt gebruiken. Vervolgens begin je met stapelen. Verwarm één eetlepel van het bacon-vet in een pannetje. Leg de tortilla hier bovenop en bestrooi hem met drie eetlepels van beide kazen (pro tip: hou je van kaas? Doe er meer op.) Vervolgens leg je hier de stukjes aardappels, de gesneden bacon en wat lente-uitjes op. Aftoppen met nog 1-2 eetlepels kaas (Laten we eerlijk zijn: hoe meer, hoe beter), op smaak brengen met wat peper en zout, en hier bovenop een tweede tortilla. Bak beide kanten in één a twee minuten goudbruin, zodat de kaas goed gesmolten is. Leg het eindresultaat op een bord en snij ‘m in zes stukken. Serveer met zure room.