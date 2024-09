Het leven van Neerlands grootste vlogger gaat niet altijd over rozen, want Enzo Knol durft niet naar het concert van Justin Bieber in Arnhem dit weekend. Enzo is megafan van de Biebz en zat gisterenavond bij RTL Late Night aan tafel om over zijn favoriete artiest te vertellen. In full Justin-merchandise zei hij daar dat hij voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van de mensen om hem heen liever niet naar het concert in Gelredome gaat, uit angst om belaagd te worden door fans. Ter verduidelijking: zijn eigen fans dus, en niet die van Justin Bieber. De laatste keer dat Enzo namelijk zijn gezicht liet zien op een plek waar zo veel jonge mensen waren, moest hij onder politiebegeleiding worden weggevoerd.

De onvoorstelbare struggle van Enzo met faam is pijnlijk voelbaar en toch weet Humberto het nog dramatischer te maken. Omdat oprechte blijdschap het altijd heerlijk doet op live-televisie heeft hij een fragment klaargezet waarin DJ Asonn, een persoonlijke vriend van Enzo, vertelt dat hij vier kaartjes voor het concert heeft klaarliggen. Als je z’n lach en de onvermijdelijke ‘OH MY GOD’ negeert en eens goed in de ogen van Enzo kijkt, dan zie je de nimmer aflatende doodsangst voor gillende en alles verpletterende tienermeisjes.

Videos by VICE

Bekijk de beelden hieronder: