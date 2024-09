Er bestaat nu eindelijk bier dat speciaal gemaakt is om onder de douche te drinken

Er is niets zo fijn om na een lange werkweek onder de douche te springen en terwijl het water over je heen stroomt een biertje open te trekken om het weekend mee in te luiden. Of je nu niet kan wachten om je weekend dronken te beginnen of omdat je gewoon een groot fan bent van multitasking, douchebier is een schot in de roos.

Maar wanneer je een flesje van 30 cl wat veel vindt om binnen een douchebeurt van zes minuten weg te tikken, heeft een Zweedse brouwerij het antwoord – een dubbelsterk minibiertje dat speciaal ontworpen is om onder de douche te drinken.

Het biertje heeft de bijpassende naam “Shower Beer” en is afkomstig van de Zweedse huisbrouwerij PangPang en creatief bureau Snask. Het is “een zoete maar sterke pale ale in een klein flesje van 18 cl dat bedoeld is om in drie slokken op te drinken terwijl je in de douche staat om je klaar te maken voor de avond.”

“We waren altijd al fan van het concept om bier te drinken terwijl je onder de douche staat, dus het idee om bier te creëren dat je onder de douche kan drinken was echt een must,” vertelde Fredrik Öst, eigenaar en creatief directeur van Snask, aan MUNCHIES. “Maar we wilden ook een biertje ontwikkelen dat als kickstart voor je avond dient, dus een sterk doch zoet biertje dat binnen een paar slokken weg te tikken is terwijl je jezelf aan het opfrissen bent.”

Foto’s eigendom van PangPang

“Wanneer je de hashtag #showerbeer bekijkt zie je al snel dat mensen van over de hele wereld van het gevoel van een hete douche in combinatie met een ijskoud biertje houden,” zei Fredrik Tunedal, oprichter van PangPang. “Ik wilde de ervaring optimaliseren door een speciaal biertje voor deze gelegenheid te maken.”

Het Shower Beer, dat afgelopen maand uitgebracht werd, was eigenlijk bedoeld als eenmalige oplage, maar dankzij een overweldigende vraag is een tweede batch al besteld, en Tunedal hoopt dat het misschien wel permanent in het assortiment blijft.

“De eerste levering was niet zo groot, en voornamelijk bedoeld voor de Zweedse markt en voor onszelf,” vertelde hij. “Het was binnen no-time uitverkocht. Er is veel vraag naar.”

“Ik heb het bier langer in het eerste fermentatievat laten zitten in vergelijking tot andere biertjes van PangPang,” zei Tunedal. “Dit zorgt ervoor dat er een zepige smaak ontstaat dat in sommige biertjes juist niet gewenst is, maar voor een douchebier wel. Het bier is hevig gehopt met Citra, waardoor het een citrusachtige, zepige, en een beetje kruidig karakter heeft.”

Maar het biertje heeft nog meer te bieden: “Ik ontwikkelde het recept zo, dat het ook als een conditioner gebruikt kan worden. Dus wanneer je liever goed eruitziet dan je goed voelt, heb ik ook aan jou gedacht!” zei Tunedal.

Wij willen dit ook!