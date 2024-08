Er is een Brit die 44 marathons in 44 dagen loopt

Maar er lijkt vooral een sterk verband te zitten tussen langeafstandslopen en een gezonde bovenkamer. Voor sommigen is hardlopen een vorm van meditatie. De eentonigheid van de sport werkt kalmerend en soms zelfs verslavend. Hardlopen kan een obsessie worden, maar meestal zorgt het in ieder geval voor een goede gezondheid op het fysieke en mentale vlak.



Daarom is het logisch dat er iemand is die langeafstandslopen combineert met het nobele streven om geld in te zamelen voor een goed doel dat zich inzet voor mensen met psychologische problemen.



Op 1 april begon de 32-jarige Brit Peter Thompson zijn poging om 44 marathons te lopen in 44 dagen. Zijn route gaat door alle Europese landen, van Rusland tot Vaticaanstad.



“Ik wilde gewoon iets anders doen en opeens kwam ik met dit idee,” vertelt Peter aan VICE Sports. Hij is geïnspireerd door Ben Smith, die een onmenselijk aantal van 401 marathons in 401 dagen liep.“ Ik wilde door alle Europese landen lopen en zocht uit of het logistiek gezien mogelijk was. Na vele uren puzzelen en googelen vond ik een route waarmee ik mijn plan kon uitvoeren.”



Een grotere uitdaging dan het lopen van die 44 marathons is de planning ervan. Om in 44 opeenvolgende dagen een stop te maken in alle Europese landen is al moeilijk genoeg, maar om in die tijd ook een marathon af te werken, maakt het er allemaal niet makkelijker op. Er is in ieder geval geen tijd om toeristische trekpleisters te bezoeken. “Eerst dacht ik dat vliegen het meest effectief zou zijn, maar door de tijd die je kwijt bent met inchecken en wachten, is het vaak sneller om met de trein te reizen. Ik ga in totaal 22 keer met de trein, twaalf keer met het vliegtuig, vijf keer met de bus en één keer met de veerboot.”

https://youtu.be/hW7RkLRBndo

Ook al maakt Peter de reis alleen, zal hij zich geen moment eenzaam voelen. “Veel mensen voelen zich enorm betrokken,” zegt Peter. “Sommigen lopen zelfs hele stukken met mij mee.”

“Tijdens sommige marathons loop ik samen met wat leden van een hardloopclub. Ze fungeren als gids en bieden me bijvoorbeeld slaapplaatsen aan.”



In de meeste landen loopt Peter bestaande routes, maar dat kan niet overal, zoals in Vaticaanstad. Hij heeft nogal moeten improviseren om daar een route te plannen. “Ik wacht nog steeds op toestemming om daar te lopen,” zei Peter voordat hij aan zijn avontuur begon. “Ik wil daar ‘s avonds lopen vanwege het publiek. De enige plek waar mensen zullen zijn is het openbare Sint-Pietersplein, dat ongeveer zo groot is als een atletiekbaan. Als ik geen antwoord krijg, ben ik van plan om daar ‘s nachts te starten. Hopelijk zullen ze mij dan toelaten op het plein. Anders ren ik mijn rondjes langs de grenzen van de stad en probeer ik later alsnog het plein op te komen. Het zal hoe dan ook een onvergetelijke ervaring worden.”



Peters poging om rondjes te rennen rond het huis van de paus vindt plaats op 1 mei. Hij begon afgelopen weekend in Rusland, in Sint-Petersburg. “Ik kijk vooral uit naar de marathon in IJsland. Ik wilde altijd al eens naar dat land en bovendien is het de een-na-laatste marathon, dus dan voelt het alsof ik bijna thuis ben.”



“Ik kom ook nog terug naar Engeland, voor de marathon van Londen. Ik vlieg vanuit Polen en zal na de marathon meteen weer vertrekken naar Portugal. Toch wordt die marathon heel speciaal, omdat mijn broer dan ook meedoet.”



Peter geeft toe dat hardlopen zijn leven ooit op een negatieve manier beheerste, doordat hij obsessief met de sport bezig was en hij aan niks anders meer toekwam. Hij begon tien jaar geleden met marathons lopen en zijn toewijding voor de sport groeide snel. Hij verhuisde zelfs voor een paar maanden naar Kenia om te trainen en daar marathons te lopen. Uiteindelijk haalde hij tijdens de marathon van Amsterdam wel een persoonlijk record van 2 uur en 25 minuten, maar in die tijd rende hij enorme afstanden per week en leefde hij voor het lopen. Nu probeert hij de sport iets relaxter te benaderen.

Afbeelding van Peter Thompson

“Ik voelde dat het hardlopen mijn leven overnam en dat is één van de redenen dat ik deze uitdaging aan wil gaan,” zegt Peter. “Dat klinkt natuurlijk raar, maar ik denk dat het mij helpt. Vroeger gebruikte ik een GPS-horloge en analyseerde ik alle gegevens die er te analyseren vielen. Nu gebruik ik al die dingen niet meer. Hardlopen is nog steeds een belangrijk onderdeel van mijn leven en dat zal het altijd blijven, maar het zal me niet meer in de weg zitten. Ik zal niet meer van mezelf eisen dat ik een bepaald eetpatroon moet aanhouden of een marathon binnen een bepaalde tijd moet lopen. Met deze uitdaging wil juist terug naar de basis en de druk er bij mezelf afhalen.”



Daarnaast is het mooi meegenomen dat Peter heel Europa door kan reizen in anderhalve maand. Toch is hij duidelijk over de belangrijkste reden: “Hoeveel ik ook van hardlopen hou, het gaat om de goede doelen. Dat is de echte reden dat ik dit doe.”



“Ik heb gezien hoe psychologische problemen vrienden en familieleden van mij troffen. Het is triest om te zien wat voor impact dat kan hebben. Zelfmoord is de meest voorkomende doodsoorzaak onder jongvolwassenen.”



Peter haalt geld op voor de organisatie Mind en een organisatie waar Peter zelf mee te maken heeft via zijn werk. “Dat is een instantie die sociaal geïsoleerde mensen helpt. Ze hebben een project waar mensen een eigen tuin kunnen onderhouden. De begeleiders zijn ontzettend goed en kunnen mensen echt helpen om hun leven te veranderen. Het opgehaalde geld zal dus zeker een verschil maken. Het geld is ook hard nodig, omdat er bezuinigingen plaatsvinden in de zorg terwijl de vraag naar dit soort zorg juist stijgt.”



Hier kan je alles vinden over Peters avontuur.

