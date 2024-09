Er is een cyberwedloop gaande tussen overheid en kinderpornosites

Agenten zijn continu op jacht naar kinderpornografen op het darkweb. Of ze nu undercover gaan, of grootschalige hackoperaties ondernemen – elke kant probeert de ander continu te slim af te zijn.

Als een reactie op politiemalware stuurt in elk geval één kinderpornosite bezoekers die JavaScript ingeschakeld hebben door naar een extra veilige pagina “Bij [kinderpornosite] waarschuwen we altijd als je JavaScript runt,” schreef een darkweb kinderpornosite in december. Motherboard heeft ervoor gekozen de site hier niet bij naam te noemen.

Videos by VICE

JavaScript wordt soms gebruikt als ingang voor een browserexploitatie; dat wil zeggen dat als een gebruiker JavaScript runt, ze kwetsbaar zijn voor een aanval die uiteindelijk hun identiteit zou kunnen achterhalen.

De kinderpornosite stuurt mensen bovendien automatisch door naar deze veilige plek waar ze informatie krijgen over hoe ze met Talis veilig een Tor Browser op kunnen zetten. Het zogenoemde Tails is een besturingssysteem dat alle data van een gebruiker door een anoniem Tor-netwerk leidt. Het is speciaal ontwikkeld om geen enkel spoor achter te laten. Middelen om privacy te bewaken worden zo ingezet om illegale daden mee te verrichten, wat deze discussie bijzonder ingewikkeld maakt.

De darkweb kinderpornosite blokkeert ook alle connecties van Tor2Web gateways, die mensen kunnen gebruiken om op het darkweb te komen zonder Tor-netwerk. Je kan er bovendien niet komen met een mobiele telefoon. “Als deze site de waarschuwing voor JavaScript staakt, dan weet je dat er iets aan de hand is,” concludeert de post. (Motherboard heeft de kinderpornosite niet bezocht.)

Ondertussen gebruikte een onbekende partij JavaScript in november om een Tor-browser op te zetten om bezoekers van de kinderpornosite Giftbox Exchange te achterhalen. Bronnen vertelden Motherboard dat deze kwetsbaarheid vorig jaar is verkocht aan een Amerikaanse overheidsdienst.