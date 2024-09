Er is een documentaire gemaakt over de man die seks had met een dolfijn

Dolfijn Dolly overleed aan een gebroken hart. Als je het aan Malcolm Brenner vraagt althans.

Sommige mensen zien Brenner, die meer dan veertig jaar geleden seks had met Dolly, als een perverseling, een dierenmishandelaar, of op z’n minst een verknipt persoon. Maar tot op de dag van vandaag beschrijft Brenner, over wie onlangs een documentaire werd gemaakt, zijn ervaringen met de dolfijn als mooi en bijna spiritueel.

De twee ontmoetten elkaar in 1970 toen Brenner studeerde aan New College in Florida, en zijn eerste freelanceopdracht als fotograaf aannam. Hij zou foto’s maken voor een boek over Floridaland in het stadje Sarasota – een aftands attractiepark waarvan je er vroeger wel meer tegenkwam als je door Florida reed, voordat de gigantische themaparken er verrezen. Al snel raakte hij in de ban van de dolfijn.

Dolly zwom naar de andere kant van het bassin toen de onbekende man met een hoornen bril en halflang haar voor het eerst in het water sprong. Uiteindelijk kwam ze naar hem toe, zegt Brenner, die de dolfijn negen maanden lang fotografeerde. Op een dag, toen hij haar over haar rug aaide, draaide Dolly zich op om haar genitaliën aan hem te tonen. Later begon ze haar tanden over zijn arm te wrijven, op een volgens de fotograaf erotische manier. Als hij haar niet gaf waar ze om vroeg, duwde Dolly hem expres een paar meter onder water.

“Vrouwtjesdolfijnen zijn erg assertief als het op seks aankomt,” vertelt Brenner. “Ze hebben geen enkele terughoudendheid in het uiten van hun seksualiteit, terwijl andere dieren passief zijn, of alleen gewillig.”

Brenner zegt zelf dat hij zich altijd tot dieren aangetrokken heeft gevoeld. Als kind werd hij misbruikt door zijn psycholoog, vertelt hij. In diezelfde periode nam zijn vader hem mee naar de bioscoop, om een film te kijken die The Shaggy Dog heette. Hij kreeg een erectie, hoewel hij pas vijf jaar oud was. Achteraf noemde hij dat een belangrijk moment in zijn leven. Zijn zoöfilie begon een paar jaar later serieuze vormen aan te nemen, toen hij elf of twaalf was. Brenner had seks met zijn poedel, hoewel hij dat naar eigen zeggen achteraf vies vond.

Maar het was zijn tweede en laatste rendez-vous met een dier – die met Dolly in Floridaland – die Brenner de onofficiële woordvoerder maakte van de mensen die menen dat dieren kunnen instemmen met seks. Hij deed zijn verhaal vorig jaar voor het eerst voor de camera. Dat is te danken aan de filmmakers Joey Daoud en Kareem Tabsch uit Miami, die de documentaire Dolphin Lover maakten.





Dolly was getraind om mee te zwemmen met deze boot en kunstjes te doen in ruil voor vis. Foto via Joey Daoud

Tabsch hoorde voor het eerst over Brenner toen hij in 2013 in San Francisco was. Hij was op zoek naar vermaak, en zijn oog viel op een verhaal over de liefde tussen Brenner en Dolly. “Ik stopte met zoeken naar dingen die ik kon doen, en begon het verhaal te lezen,” zegt Tabsch. “Ik was verbaasd over wat er was gebeurd, en over zijn bereidheid om erover te praten.”

Kort daarna spraken hij en Daoud met Brenner af in Florida, en namen ze een interview van vier uur af over zijn hele leven. “Het enige dat hij niet wilde is dat we de muziek uit Flipper in onze film zouden gebruiken,” zegt Daoud.

Hoewel Brenner in 2009 een fictieversie van het verhaal van zijn relatie met Dolly had geschreven, had hij nooit eerder gepraat over hoe hij de daad precies verricht had. In de documentaire vertelt hij dat Dolly alleen in het bassin was met een mannetjesdolfijn, en dat ze vrijwillig naar een ander gedeelte van het bad kwam om wat privacy met hem te hebben. Na dertig minuten voorspel, penetreerde Brenner de vagina van de dolfijn, die hij beschrijft als een hele reeks flappen.

Het was een moeilijke klus (hij moest een horizontale positie aannemen, terwijl de dolfijn verticaal lag), maar Brenner omschrijft de ervaring als zowel teder als erotisch. “Ik voelde een sterke verbondenheid, op elk vlak,” zegt hij in de film. “Het voelde echt alsof we ophielden twee individuele wezens te zijn en één werden.” Volgens hem kwamen zowel hij als de dolfijn klaar.

Na het voorval verhuisde Brenner naar de staat Washington. Dolly ging naar een ander park in Mississippi. Hij hoorde later dat ze daar zelfmoord heeft gepleegd, volgens Brenner omdat hij haar “in de steek heeft gelaten,” zoals hij het in de film noemt.





Malcolm Brenner maakte negen maanden lang foto’s van Dolly en ziet haar nog steeds als de liefde van zijn leven. Foto via Malcolm Brenner/Coffee & Celluloid

Brenner is niet de enige persoon die verliefd is geworden op een dolfijn. Margaret Lovatt had tijdens een experiment van NASA in de jaren zestig seks met een dolfijn die Peter heette. Ook Peter pleegde zelfmoord nadat zijn menselijke partner uit beeld verdween.

Het is opvallend dat in Dolphin Lover geen psycholoog aan het woord komt, die wellicht een antwoord had kunnen geven op de vraag of dolfijnen kunnen instemmen met seks, orgasmes kunnen hebben, of zich zo verdrietig kunnen voelen over een “partner” die ervandoor gaat dat ze zelfmoord plegen.

Aanvankelijk wilden de filmmakers in de film ook dierenrechtenactivisten aan het woord laten, maar daar besloten ze van af te zien. “Het verhaal dat we wilden vertellen ging over de ervaring zoals hij die beleefd heeft,” zegt Daoud. “Wat [experts] zouden gaan zeggen, zou door de gemiddelde kijker als de norm worden aangenomen. Ik hoop dat deze film laat zien dat achter deze daad, waar je wel of niet achter kan staan, menselijke gevoelens schuilen.”





Brenner woont tegenwoordig weer in Florida, en hoewel hij beroemd is vanwege het feit dat hij het met een dolfijn heeft gedaan, is hij twee keer getrouwd, nadat hij zich had “aangeleerd” om op vrouwen te vallen. Hij heeft zelfs een dochter.

Brenner heeft momenteel geen relatie, en hij zegt dat hij na Dolly geen seks meer heeft gehad met dieren. Hij wacht op de dag dat zoöfilie net zo wordt geaccepteerd als homoseksualiteit, hoewel hij denkt dat dat nog wel even kan duren. Hij zegt ook dat hij niet begrijpt waarom mensen een probleem hebben met zijn neigingen, maar ze het karakter Brian in Family Guy wel accepteren. “Dezelfde mensen die mij een monster noemen, lachen om de grappen die Seth McFarlane maakt over een hond die het bed deelt met vrouwen,” zegt hij.

Maar Brenner trekt zich niet te veel aan van de meningen die mensen over hem hebben, en zegt actief te zijn op meerdere datingsites.

Hij zegt dat hij zich niet teveel zorgen maakt over de documentaire, en dat hij niet bang is om herkend te worden als het ‘gezicht van dierenseks’. Blijkbaar zijn er andere zaken die relaties met vrouwen in de weg staan.

“Ik vind het moeilijk om hier vrouwen te vinden die net als ik atheïstisch zijn,” zegt hij. “Maar ik heb me net aangemeld voor een datingsite voor atheïsten, dus daar komt hopelijk snel verandering in.”