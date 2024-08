Er is een documentaire over Wilders gemaakt die je hier kunt bekijken

Documentaires over de meest omstreden Nederlandse politicus van de afgelopen decennia zijn, zelfs na een vuurwerkongelukje, op één hand te tellen. Het persoonlijke leven van Geert Wilders is sowieso een vrij mysterieus iets, aangezien hij nauwelijks journalisten toelaat in zijn toch al totaal afgesloten en beschermde leven, en wat dat betreft is de documentaire WILDERS bijzonder.

De film is gemaakt door de Amerikaanse documentairemaker Stephen Robert Morse, die de PVV-leider maandenlang volgde. Te zien is hoe Wilders voor de spiegel een kogelvrijvest aantrekt, hoe hij vertelt waar hij graag wandelingetjes maakt met zijn vrouw, en hoe hij foto’s toont van zijn moeder en van zichzelf als kind. Daarnaast komt uiteraard ook zijn extreme politieke visie aan bod, die je als Nederlander dan wél weer vreselijk goed kent, aangezien hij die de afgelopen jaren zo veel en zo vaak mogelijk de wereld in heeft getetterd.

De documentaire ging deze zomer in première in Groot-Brittannië en was afgelopen week al te zien op ons tv-kanaal VICELAND, maar je kunt hem nu dus hierboven bekijken.