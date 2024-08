Er is een filmpje opgedoken van Berghains vader, Ostgut

Er was eens een klamme bunker genaamd Ostgut, een leuke club. Het was ook de club waar Berghain en het label Ostgut Ton uit voortkwamen. Marcel Dettmann legde er zijn eerste platen op de draaitafel en in tegenstelling tot Berghain, mocht er bij Ostgut lekker gefilmd worden. Nu is er dus zo’n filmpje opgedoken. Je ziet een feessie in de Ostgut, zeventien jaar geleden, met dj’s als Johannes Heil en The Advent. Kijk maar, is hartstikke leuk.



Op de facebookpagina Technohistory staan nog veel meer oude filmpjes. Doe er je voordeel mee.