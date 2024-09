Er zwerft een gigantisch zwart gat door de ruimte, maar waarom?

Astronomen van NASA’s Chandra X-ray Observatorium en ESA’s XMM-Newton X-ray Observatorium denken een zwervend zwart gat te hebben gevonden. dat uit het centrum van zijn oorspronkelijke sterrenstelsel is gedreven toen een klein sterrenstelsel botste op een grotere. Ze noemden het liefkozend XJ1417+52.

In de bovenstaande afbeelding zien we een groothoekszicht van de Hubble Ruimte Telescoop. De linker uitvergroting laat het grotere sterrenstelsel zien dat het kleinere heeft opgeslokt: XJ’s eigen Alderaan. Rechts zie je in het paars Chandra’s röntgenfoto van XJ.

Videos by VICE

Dit soort zwarte gaten bevinden zich vaak in de kern van grote sterrenstelsels, en superzware zwarte gaten zijn overal te vinden, maar wat XJ bijzonder maakt is de onvoorstelbare grootte en helderheid: het zwarte gat heeft een massa van 100.000 keer groter dan de zon, en is tien keer helderder dan de felste bron van röntgenstraling ooit gezien.

Volgens astronomen was het zwarte gat op zijn felst tussen 2000 en 2002, aangezien op dat moment een ster iets te dicht bij XJ kwam en het uit elkaar werd getrokken door de enorme krachten die het zwarte gat uitoefent.

Dus, om af te sluiten een kleine protip van ondergeschrevene: kom niet al te dicht bij XJ1417+52, wil je?