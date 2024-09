Er is een Japanse bar waar je dronken kan worden in een ballenbak

Er is een bar in de Japanse stad Osaka waar je onbeperkt kan drinken. Er zijn geen tafels of stoelen, maar wel twintigduizend ballen in een bak. Je leest het goed: onbeperkt zuipen in een ballenbak. Dat is iets waar je waarschijnlijk nog nooit over na had gedacht, maar nu je weet dat het bestaat, wil je niets liever.

Toch roept dit concept een paar vragen op. Alcohol van het ongelimiteerde soort – wordt dat niet ontzettend hard kotsen in die ballenbak? Waarschijnlijk wel. Bovendien deed CBS News een aantal jaar geleden onderzoek naar ballenbakken, en kwamen ze erachter dat er ziektekiemen in zaten die “hersenvliesontsteking en potentieel dodelijke huid- haar- en ooginfecties kunnen veroorzaken.”

Ondanks dit alles willen we er nog steeds dolgraag heen. En hé, alcohol is een prima ontsmetter.