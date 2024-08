Er is een speciaal plekje in de hel voor mensen die deze dingen doen in clubs

Dit artikel verscheen eerder op THUMP UK



De meeste mensen weten inmiddels wat ze wel en niet moeten doen in de club: kots niet over iemand heen, vraag One Dance niet aan, laat iemand met negen biertjes in zijn armen erlangs, ga niet met je rug naar de dj staan, wees lief tegen de beveiliging, verstop je drugs goed, deel je drugs met vrienden, geef mensen die slecht gaan een slokje water – we kunnen zo nog wel even doorgaan. Helaas wordt de dansvloer nog steeds regelmatig bevuild door egoïstische sukkels die hard praten, alleen maar stilstaan of juist veel te irritant in de rondte springen en bierdouches uitdelen.



Het ergste hiervan is dat ook jij je hier weleens schuldig aan maakt zodra je een paar biertjes op hebt of je vinger weer eens veel te diep in het zakje feestpoeder hebt gedoopt. Hoe voorkom je dit verschrikkelijke gedrag? Daarvoor dient deze gids. Dit is dus wat je niet moet doen in clubs.

1. Je stem kapot roken

Iedereen kent het wel: de lauwe biertjes in je maag beginnen zich net te vermengen met het chemische goedje dat je naar binnen hebt gewerkt, het is veel te warm op de dansvloer, je wil even wat rustiger aan doen en je hebt zin om te kletsen met iemand. Dus je gaat even een pakje sigaretten wegwerken in de rookruimte. Maar moet je dit nou echt willen? Jouw met teer vergruisde longblaasjes scheiden dampen uit die een sumoworstelaar van driehonderd kilo binnen luttele seconden lamlegt, terwijl je praat over wat je collega Jonas zei tegen je collega Stephanie over collega Pietje. Rook af en toe een sigaret, maar denk aan je vrienden die niet elke keer meegesleurd willen worden naar het rookhok, oké?



2. Veel te lange onderonsjes op de wc

Je moet ontzettend nodig kakken want je pil begint te werken, maar de enige wc in Disco Dolly is bezet. Je knijpt je billetjes af, wiebelt wat heen en weer en hoort vanuit het hok meisjes giechelend aan elkaar vragen: “Ja, maar hoe moet dat dan?” Vervolgens hoor je wat onhandig gesnuif en wat nerveus gelach. Je hebt ondertussen al vier keer met je ogen gerold en de aandrang wordt steeds sterker. De mensen voor jou irriteren zich mateloos, eentje heeft al op een deur gebonkt, en achter je voegt zich ook steeds meer kreunend en steunend volk. Die verhalen over mensen die in hun broek poepen op de dansvloer komen door de egoïsten die wc-hokjes een kwartier bezet houden. Houd daarom tijdens je drugsgebruik alsjeblieft in gedachte dat sommige mensen de wc’s ook gebruiken waar ze écht voor bedoeld zijn.

3. Niet weten wanneer je je bek moet houden

Na zo’n nakkie pep, een likje mdma of vijftien glazen slootwater word je sociaal, dat is nu eenmaal een feit. Dat is ook helemaal niet erg, dat maakt uitgaan ook weer een stukje leuker. Ga er alleen niet te ver in: als iemand zijn festival- en vakantieplannen van de zomer heeft verteld, ga dan niet verder vissen naar wat diegene met oud en nieuw doet. Op een gegeven moment is het klaar om dat rookhok te verlaten en moet je geen derde sigaret meer aansteken, maar gewoon weer terug die zaal in. Mocht je al die gesprekken op de dansvloer voeren, dan is het voor je gesprekspartner ook weleens fijn als je zijn of haar neus verlost van je naar bier ruikende adem.

4. Zuipen tot je moet kotsen in een hoekje

Ik weet niet of je het al kent dus bij deze wil ik je graag vertellen over een heel tof concept: de kroeg. Er zijn er miljoenen van over de hele wereld en je koopt hier pintjes, pilsjes, pitchers, cocktails, wijn, mixdrank: alles waarmee je je lever het leven zuur kan maken. Doe dit lekker in de kroeg en niet in de club, daar kom je om te dansen, niet om laveloos te gaan.

5. Te irritant dansen

Rondspringen als een maniak met uitstekende ellebogen, je armen ongecontroleerd laten rondvliegen, smijten met bier, op andermans voeten landen, moshen op een ballad – STOP ALSJEBLIEFT.

6. Helemaal niet dansen

Dit is nog een graadje erger dan het vorige punt: als een sfeerspons stilstaan midden op de dansvloer en kostbare ruimte bezetten waar iemand anders wel blij had kunnen bewegen op de muziek. Je staat daar maar als een zombie met je handen in je zakken of armen over elkaar, af en toe op je telefoon aan het kijken of het al tijd is om aan je vrienden voor te stellen om naar huis te gaan. Ondertussen check constant je social media en vertel je op elk medium dat je op een vet feest bent. Je zucht en ergert je aan anderen die je per ongeluk aantikken en plezier maken, en je geeft ze daarnaast ook nog effe een vuile blik. Gezellig ben jij.

7. De dj lastigvallen

Je brengt uren van de avond door rond de draaitafel. Je zet er je bierglas neer, probeert wanhopig de aandacht van de artiest te trekken door te zwaaien, neemt foto’s en selfies. Kortom: je gedraagt je er als een idioot. En zelfs al vindt Tsjernobyl 2.0 plaats en wordt heel Nederland van de kaart geveegd, dan nog blijf jij daar rechtovereind staan, aan de dj-booth.