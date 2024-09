Er is een twitteraccount dat je laat beseffen hoe lang Lange Frans is

Wisten jullie dat Lange Frans echt lang is? Het klinkt misschien als een open deur intrappen, omdat Frans zichzelf Lange Frans noemt, maar hij is dus echt fucking lang. Hij is namelijk 2.03 meter lang. Dat is langer dan de gemiddelde studentenkamer in Amsterdam. Dat is even lang als twee keer een meter bier en dan nog een fluitje. Dat is langer dan deze BILLY van de Ikea! Hoe dan ook, ik ben blij dat het twitteraccount ‘@langisfrans‘ bestaat dat duidelijk maakt dat Lange Frans niet ‘gewoon lang is’. Lees de ijzersterke argumenten hieronder.

@Langisfrans is helaas sinds januari niet meer actief, maar ga het hier volgen zodat dat deze dappere twitteraar hopelijk weer deze belangrijke evangelie kan blijven verkondigen.

Lange Frans bracht vorige week ook een nieuwe plaat ( niet zo lang, maar twaalf nummers). Beluister die hieronder.