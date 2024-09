Er is eindelijk een app die je betaalt om te gaan hardlopen

Er is altijd wel een excuus om op de bank te blijven zitten en te Netflixen. Een Spaanse chemicus en een Slowaakse ingenieur besloten daarom een app te bouwen die hardlopers een handje helpt.

Runister betaalt hardlopers voor afgelegde kilometers. “Mijn vriend en ik hadden moeite om vaak genoeg hard te lopen, dus een van ons vroeg zich af waarom we niet een soort beloningssysteem bedachten. Zo werd ons project geboren,” vertelt Alba Vazquez, de 31-jarige chemicus achter de app. Samen met de Slowaakse ingenieur Matej Jahnátek zei ze haar baan bij een multinational op, om in oktober hun app op de markt te brengen na maandenlang onderzoek. De app is nu alleen nog beschikbaar op iOS en heeft al ruim 6.000 gebruikers.

In de anderhalve maand sinds de lancering heeft de fanatiekste gebruiker van de app zeventien euro verdiend. Dat lijkt op zich niet veel geld, maar de app is ook niet bedoeld om rijk van te worden. Het is gewoon een extra motivatiemiddel om erop uit te gaan. “Je kan ermee wandelen of lopen. We hebben een gebruiker die 900 kilometer per maand hardloopt, maar we hebben ook gebruikers die een stuk minder lopen. Het aantal afgelegde kilometers verschilt enorm onder de gebruikers,” zegt Alba.

De app meet het aantal afgelegde kilometers en verbrande calorieën. Voor 1,99 euro per maand heb je de uitgebreide versie en word je betaald voor elke afgelegde kilometer. De app heeft in totaal zeven levels, die je bereikt door veel te lopen. In het begin krijg je vier cent voor elke kilometer, maar lopers die het zevende level halen, krijgen voor elke kilometer 1,76 euro. Dat is bijna tien euro voor een rondje van vijf kilometer. Op zich niet verkeerd.

