Er is eindelijk een kunstenaar die papegaaien met benen schildert

Papegaaien hebben een hoop met ons mensen gemeen. Ze zijn immers intelligent en houden van kletsen. Maar een groot verschil is dat mensen benen hebben, en de vrolijke vogels niet. Dat lijkt misschien triviaal, maar als het aan Nives Widauer ligt, komt daar een einde aan. In haar serie waterverfschilderijen, Lora et ses amies, krijgen de pratende vogels er een stel ledematen bij, waarmee ze de beesten op balletachtige wijze laat paraderen. Deze vorm van onzinnige anatomische schilderijen is de specialiteit van de Zwitserse kunstenaar.

In haar boek Do I Dream or Am I Alive legt Widauer uit dat mensen met een enorme fascinatie voor papegaaien haar inspireerden om de parallel tussen de babbelende beesten en mensen te ontdekken.



“Papegaaien staan bekend om hun intelligentie. Hun leven is vergelijkbaar met dat van mensen, maar doordat ze stemmen imiteren, en dus lijken te ‘praten’, hebben ze een soort spiegelbeeldrelatie met mensen. Daarom heb ik de stralende kleuren van de veren als uitgangspunt genomen voor de illustraties en daar vervolgens menselijke aspecten aan toegevoegd.”

Widauer maakt het nog persoonlijker door elke schildering een naam te geven. Ze vernoemt ze naar een vrouwelijk figuur uit de literatuur, of naar een van haar boezemvriendinnen. De menselijke kwaliteiten in de kunstwerken versterkt – zoals Schaschl het beschrijft – het “emotionele masker met emotionele sensitiviteit.”

Ze heeft lang geoefend om haar eigen stijl te ontwikkelen, zodat de vormen en bewegingen goed uitkomen. Al haar tekeningen zijn gebaseerd op originele illustraties van de 19e eeuwse dichter Edward Lear, maar hebben dus een bijzondere twist.

