Er is eindelijk een seksspeeltje speciaal voor transmannen

Dit is ‘m! Foto via Buck Angel

Het afgelopen decennium is de markt voor seksspeeltjes geëxplodeerd. De industrie heeft een waarde van 13 miljard euro, en experts verwachten dat die waarde in 2020 tot 45 miljard zal zijn gestegen. Er zijn seksspeeltjes voor mensen met elke kink of fetisj die je kunt bedenken, en het taboe dat ooit op het speelgoed rustte is al bijna uit onze cultuur verdwenen. Daarom is het bijna niet te geloven dat de charismatische trans-activist en onvermoeibare ondernemer Buck Angel onlangs opmerkte dat “er in de geschiedenis van de seksspeeltjes er nog nooit een speeltje is uitgevonden dat speciaal voor transgenders is gemaakt.”

Daar kwam deze week verandering in met de introductie van een nieuw apparaat in seksshops: Buck-OFF, een hulpmiddel voor bij het masturberen voor mensen die een transitie van vrouw naar man hebben ondergaan, of met die transitie bezig zijn. Het apparaat, dat gedistribueerd wordt door seksspeeltjesfabrikant Perfect Fit, is een creatie van Angel. Hij deed er vijf jaar over om het speeltje te perfectioneren. Het vertegenwoordigt een radicale introductie in de seksspeeltsesindustrie; een apparaat dat een aanleiding kan vormen voor andere investeerders en fabrikanten om hun horizon te verbreden.

De Buck-OFF is ontwikkeld voor mensen die testosteron nemen, of hebben genomen, als onderdeel van hun transitie van vrouw naar man, wat vaak leidt tot het vergroten van hun genitialen. De Buck-OFF is een flexibele tube die de penis omsluit, waardoor de ervaring heftiger wordt. Zo’n apparaat bestond al, maar de Buck-OFF onderscheidt zich in twee opzichten: hij is korter en wijder, en kan zuigkracht creëren. Dat zorgt ervoor dat trangsgenders makkelijker kunnen masturberen.

Veel mensen die de overgang van vrouw naar man ondergaan “willen hun geslachtsdeel niet aanraken,” zegt Angel tegen VICE. “Ze voelen zich verwijderd van hun vagina’s omdat die niet mannelijk voor hen aanvoelt. Als je de transitie maakt, wil je een penis hebben. Je wilt je man voelen en daarom wil je niet per se je vagina aanraken.” De Buck-OFF geeft je de mogelijkheid om “te masturberen zonder je vagina aan te hoeven raken.”

Hoe kan het dat fabrikanten van seksspeeltjes de transgendermarkt tot nu toe links hebben laten liggen? Alex Lantaffi is sekstherapeut in Minneapolis en heeft als leraar veel met de transgemeenschap samengewerkt. Hij denkt dat de kern van het probleem ligt in onze culturele kijk op transgenders. Lantaffi zegt dat veel mensen het idee hebben dat transgenderlichamen “bestaan om aangestaard te worden door de cisgenders en daarmee bijna een soort prikkeling zijn.” Ze worden niet gezien als mensen met hun eigen seksuele behoeftes en rechten.

En hoewel je misschien denkt dat de mogelijkheid van het uitbuiten van een nog niet aangeroerde markt zwaarder wegen dan persoonlijke vooroordelen, vertelt Marina Adshade, een professor aan de Vancouver School of Economics en auteur van een boek over seks en economie. Uit onderzoek blijkt dat investeerders niet altijd rationeel naar de cijfers kijken. Zo’n stigma kan hun beslissingen evenveel bepalen als het nastreven van winst. “We weten dat risicodragende kapitalisten discriminerend kunnen zijn.” zegt Adshade. “Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat vrouwelijke ondernemers vaak minder budget krijgen dan mannen, en seksspeeltjes zijn vaak duur om te ontwikkelen. Daarom blijven ze maar verschijnen op Kickstarter. Investeerders denken misschien dat de markt te klein is.

Angel begrijpt de voorzichtigheid van investeerders. “Het komt altijd neer op geld. Niemand wil de eerste zijn,” zegt hij. Toch denkt hij dat de grootte van de markt wordt onderschat. “Het is een beetje hetzelfde als met de eerste computer. Je moet mensen laten zien dat het echt werkt.”

Wyatt Riot werkt bij de She Bop; een winkel in Portland, in de Amerikaanse staat Oregon, die zich specialiseert in producten voor vrouwen, homoseksuelen en trangsgenders, zoals de Buck-OFF. Hij heeft het speeltje ook ingekocht: “Er is zeker een markt voor dit soort producten. Er zijn klanten die hierom vragen,” vertelt Riot aan VICE, waarbij hij opmerkt dat hij in zijn winkel niets liever zou willen zien dan meer producten zoals de Buck-OFF. “Transgenders moeten hun speeltjes vaak aanpassen om ze te laten werken voor hun lichaam.” Hij noemt de Bro Sleeve, een masturbatiesleeve die sommige transgenders hebben aangepast om te gebruiken voor zelfbevrediging. Dat leverde wisselend resultaten op, waaronder geslachtsidentiteitsstoornissen.

Lantaffia juicht de beweging die de seksuele behoeftes van transgenders erkennen toe. Hij zegt dat het essentieel is dat mensen toegang hebben tot seksuele hulpmiddelen die aan hun behoeften voldoen. Dit soort hulpmiddelen kunnen “van onschatbare waarde zijn voor een persoon die zijn eigen lichaam en seksualiteit ontdekt.” Toch maakt hij zich ook druk om de manier waarop er reclame wordt gemaakt voor apparaten als de Buck-OFF. “Het op de markt brengen en verkopen van seksuele hulpmiddelen voor transgenders zijn een manier om geld te verdien aan lichamen,” zegt hij. “Ik denk dat als apparaten zoals deze in sekshops staan, het misschien het idee geeft dat transgenders anders dan de norm zijn, namelijk cisgenders en cislichamen. Ik zou graag willen zien dat deze apparaten aan de man worden gebracht op basis van hun functie en doel in plaats van op het geslacht. De keuze tussen cis en trans is namelijk nog steeds een keuze die mogelijk bijdraagt aan het in stand houden van cisgenderisme, zelfs nu we werken aan erkenning van transidentiteiten.

Angel gelooft dat zijn product kan bijdragen aan de acceptatie van de identiteit van transmannen. Hij zou graag willen dat het apparaat als leermiddel wordt gebruikt voor therapeuten, om transgenders te helpen verbonden te raken met hun lichaam. De ontvangst van zowel klanten als detailhandelaren is in de eerste week positief. “Het gaat echt de hele wereld over,” zegt Angel.

“Ik heb alles geprobeerd om me goed te voelen tijdens het masturberen maar nu voel ik me eindelijk als de man die ik ben als ik het doe. Allemaal dankzij jou.” Dit was een van de eerste recensies over het product op de website van Perfect Fit. “Ik houd van je met heel mijn hart, Buck. Je geeft me elke dag de kracht om de beste persoon te zijn die ik kan zijn!!!!!”