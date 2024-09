Er is geen feestje als een Taiwanees hotpotfeestje

Geen goede voornemens hebben gaat lijnrecht in tegen de essentie van een jaarwisseling. Het is begin januari. Er moeten plannen gemaakt worden waarvan je weet dat je ze binnen een paar weken weer overboord gooit, zoals niet langer vijf nicotinestokken per dag in je mond stoppen en gezonder eten.

Met dat laatste kunnen we je helpen. Iets wat een even winters gevoel geeft als een vette ovenschotel of een traditioneel potje fonduen, maar veel minder snel aan je heupen blijft kleven, is de New Yorkse Sue Chans Taiwanese hotpot. Ze leerde het recept van haar vader en liet deze week in een How-To zien hoe je het klaarmaakt.

Een bescheiden stapel rundvleesbotten, knoflook, ui en champignons in de grootste pan die je hebt maken de bouillon en zorgen ervoor dat je keuken zich vult met de lekkerste aroma’s.

Als je bouillon klaar is, is het tijd om wat leuke mensen uit te nodigen om mee te gaan dippen. Er kan van alles in: rund- en varkensvlees, garnalen, noedels, waterkers, gebakken tofu, dumplings, ga los. Het is jouw hotpotfeestje. Eentje die je zonder twijfel een geweldige winteravond gaat bezorgen, zonder schuldgevoel.