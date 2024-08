Er is in Amsterdam nu een wietmuseum waar je echt iets kunt leren over wiet

Dat Amsterdam een plek is waar mensen van over de hele wereld naartoe komen om zich helemaal het schompes te blowen is een gegeven – hoe hard de stad ook probeert om chiquere toeristen aan te trekken, en hoezeer Nederland ook door andere landen wordt ingehaald op het gebied van wietwetten.



Overal in Amsterdam spelen ondernemers in op de wiettoerist: het centrum is een aaneenschakeling van winkels waarin grinders, waterpijpen en wietlolly’s worden verkocht. Daarnaast kende Amsterdam al het Hash, Marihuana & Hemp Museum, en sinds kort ook het Cannabis Museum. Dat laatste museum is net open, en hoewel het is gelegen in de Damstraat – misschien wel de meest toeristische straat van Nederland – is het museum meer dan een domme attractie voor groepen tieners met bloeddoorlopen ogen die er een sport van maken zoveel mogelijk midden op het fietspad te staan.

Het Cannabis Museum richt zich op iedereen – toeristen én Nederlanders – die meer wil weten over cannabis, de toepassingen van de plant, de geschiedenis van wietgebruik én van de strijd die overheden wereldwijd tegen cannabis hebben gevoerd en nog steeds voeren.

We gingen langs bij de officiële opening van het museum, dat zich bevindt op de verdiepingen boven zo’n winkel waarin grinders, waterpijpen en wietlolly’s worden verkocht. We spraken er met Thijs Roes, schrijver en een van de initiatiefnemers van het museum. We vroegen hem waarom dit museum er moest komen, en wat hij hoopt dat bezoekers ervan opsteken.

VICE: Hoi Thijs. Voor wie is dit museum?

Thijs Roes: We vinden het leuk als er Nederlanders langskomen, maar je merkt dat de interesse voor cannabis bij hen minder groot is dan bij internationale bezoekers. We willen daar wel verandering in brengen, dat Nederlanders zien dat je ook op een normale manier over cannabis kunt praten. Maar we richten ons vooral op toeristen. Bij het opzetten van dit museum hadden we een Spaanse toerist in ons hoofd die wel geïnteresseerd is in cannabis, maar daar thuis nauwelijks informatie over kan vinden. Dat soort mensen – en dat hoeven natuurlijk niet alleen Spanjaarden te zijn – hopen we hier informatie te bieden.

Wat is er anders aan dit cannabismuseum dan het wietmuseum dat bij jullie om de hoek zit?

Ik denk dat de twee musea heel goed op elkaar aansluiten. Het is daar wel tof, maar anders dan bij ons. Zij hebben vooral een collectie objecten uit de wietgeschiedenis, terwijl wij een interactief verhaal vertellen over hoe deze plant de mens veranderd heeft. Ons museum is wat interactiever, wat informatiever en wat moderner.

Thijs Roes

Waarom vinden jij en de andere initiatiefnemers het eigenlijk zo belangrijk om mensen dingen bij te brengen over cannabis?

Dat verschilt. Pieter, onze ontwerper, vond het belangrijk om te laten zien dat de plant door al zijn eigenschappen de wereld kan veranderen. Persoonlijk vond ik het heel storend dat veel dingen in de cannabiswereld zo smoezelig zijn. Er wordt weinig nagedacht over design in de cannabiscultuur, wat vervolgens afgeeft op de miljoenen mensen die wel eens geblowd hebben.

We hebben geprobeerd om een waar en echt verhaal te vertellen, om het beeld over cannabis te veranderen. In alle lagen van de bevolking wordt geblowd, maar ik heb het idee dat veel van die mensen zich niet gerepresenteerd voelen in de huidige cannabiscultuur. Ik vind het tof om het beeld van cannabis dat ik zelf heb over te brengen. Volgens mij is blowen veel meer een cultureel fenomeen dan een soort zonde die mensen begaan.

Raad je bezoekers aan om te blowen voor ze naar dit museum gaan, of kunnen ze daar beter mee wachten tot na hun bezoek?

Als je hier naartoe komt om iets te leren, is blowen geen goed idee, je vergeet dan alles weer. Maar als je iets wilt ervaren – en dat kan hier ook – moet je wel blowen, want als je high bent zijn je ervaringen sicker. Het is dus voor ieder wat wils.

Heel goed. Thanks Thijs!