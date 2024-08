Er is niks grappiger dan Italianen die boos zijn omdat ‘hun’ eten wordt verpest

Als we in Nederland discussiëren over eten gaat dat misschien over de vraag of ketchup acceptabel is op een frikandel speciaal (nee) en waarom je in godsnaam een wereldgerecht uit een pakje op tafel kunt zetten en dat een authentieke Surinaamse roti durft te noemen. De gemoederen lopen hier alleen nooit zo heel hoog op, maar dat het op andere plekken in de wereld soms flink uit de hand loopt, laat het twitteraccount @ItalianComments van Zach Champion zien.

<span id=”selection-marker-1″ class=”redactor-selection-marker”></span>

Het idee achter het account is simpel: Champion is fan van receptenwebsites, zoals Tasty en Tastemade en telkens als deze Amerikaanse kanalen een Italiaans gerecht posten dat op een soort van creatieve manier is aangepast (lees: niet authentiek is), worden Italianen helemaal gek in de comments.

Videos by VICE

“Op al hun slechte pastarecepten komen geschokte reacties,” zegt hij. “Commenters op die sites zien dat ook weer. En daarom zie je nu weer allemaal reacties op die ‘boze Italianen.’ Het is geniale content, dus vond ik dat het een eigen account verdiende.”

Nu het account iets meer dan een jaar bestaat, zou je denken dat Champion wel door de grappige reacties heen is. Maar dat is niet zo, zegt-ie.

“Ik heb een map met meer dan 750 screenshots die ik nog moet doorspitten,” vertelt hij. “Volgens mij kan ik dit voor eeuwig blijven doen.” Na wat onderzoek heeft Champion een aantal categorieën bedacht voor de verschillende typen boze Italiaanse reacties.

De mensen met een McObsessie

“Ze zeggen bijvoorbeeld graag ‘ga toch een cheeseburger eten.’ Daar hebben ze een fascinatie mee, ik denk vanwege de McDonald’s,” zegt Champion. “Ze praten over hun oma’s en dat hun oma zou sterven als ze die video zou zien. Ook praten ze veel over de slechte staat van de Amerikaanse gezondheidszorg.”

De Demonstranten

Ook hebben de Italianen een heleboel te zeggen over politieke figuren in de Verenigde Staten.

De Kaaskoppen

Elke Italiaan zou zeggen dat er geen alternatief is voor echte mozzarella; een zachte witte bol kaas. In Amerika geven ze harde blokken kaas ook gewoon de naam mozzarella, en het lijkt in de verte niet op het authentieke product. Een verderfelijk iets volgens de Italianen.

De Pastapatriotten

Scroll door Champions tijdlijn en je ziet dat Italianen vooral woedend worden als het op pasta aankomt. Ze gaan helemaal los onder de video’s. Zoals zij het zien: kook gewoon water, gooi de pasta erin en dat is het. Dingen als melk toevoegen of knoflook is uit den boze.

De Anti-Ananasvereniging

De discussie of er ananas op een pizza mag kan zelfs de beste vrienden uit elkaar drijven. Voor Italianen is het een van de meest walgelijke dingen die je met een pizza kunt doen.

En niet alleen in Amerika…

En er wordt niet alleen met minachting gesproken over Amerikaanse “experimenten” met Italiaanse klassiekers. Ook de Duitse en Britse keuken krijgen het ervan langs, vooral als het op vlees aankomt.

Volgens Champion worden Italianen niet per se bozer door mislukte experimenten met hun traditionele gerechten dan andere culturen, maar is het eerder de populariteit van hun keuken dat die woede zo zichtbaar maakt.

“Kijk maar naar een video waar een gerecht uit een ander land bereid wordt, daar worden ook een heleboel mensen pislink over,” zegt hij. “Het verschil zit ‘m in dat Amerikanen gek zijn op pasta en Italianen er gewoon klaar mee zijn hoe ‘hun’ eten verpest wordt. Ze zeggen dat als je pasta in iets anders dan water kookt, het oneetbaar wordt. Een harde steen in je maag waar je dood aan gaat.”

Italianen zijn toch wel heer en meester in het beledigen van mensen die hun recepten verpesten. Ze vinden telkens nieuwe manieren om Amerikanen dik en onwaardig te noemen, en dat is bewijs voor hoe creatief ze zijn.

“Het leukste is als ze van het Engels overgaan naar het Italiaans,” zegt Champion. “Ze beginnen vaak ook opeens alleen maar hoofdletters te gebruiken. Ze worden bozer en bozer. Als het op de perfecte belediging aankomt, zijn ze heel precies. Het is indrukwekkend.”

Zolang mensen kunnen lachen om het account, gaat Champion door met het plaatsen van screenshots van grappige reacties onder eetvideo’s. Onlangs maakte hij bekend dat hij een top tien gaat plaatsen voor het eenjarige bestaan van zijn account. Nummer negen is lekker scherpzinnig, de afzender zegt. “Je eet shit, maar je geeft God de schuld van de obesitasepidemie in je land. Als je echt voedsel zou eten, zou je tot de realisatie komen dat je al je hele leven shit aan het eten bent.”

Voor iemand die vorige week twee keer bij McDonald’s at, kan ik alleen maar zeggen: hé, je hebt gewoon gelijk.