Er is nu een Chrome-extensie die aanstootgevende info blockt

Een Nederlands-Marokkaanse kennis beschreef eens hoe blij hij was met zijn filterbubbel. Het begrip van gelijkgezinden op Facebook was voor hem best wel prettig als afwisseling op het dagelijkse leven buiten, zei hij. En dat kon ik me heel goed voorstellen.

Het is best zwaar om dagelijks aan de mening van de witte status quo te worden blootgesteld. Ze bedoelen het misschien niet eens verkeerd, maar ze begrijpen je toch niet goed omdat hun familie al tien generaties terug te herleiden is naar de Hollandse klei. “Goh wat praat je goed Nederlands, hoe kan dat?”, etc.

Ik heb hoop dat hij ooit zijn hele verhaal wil opschrijven voor Motherboard, maar voor nu wil ik me richten op online. Ik leerde vanochtend namelijk dat er nog een extra middel bestaat waarmee mensen zich kunnen beschermen tegen aanstootgevende dingen als racisme, seksisme, homofobie en ga zo maar door: namelijk een Chrome-extensie. Het heet Soothe, en in tegenstelling tot de zogenoemde filterbubbel, kunnen mensen hier bewust aanvinken wat ze wel en niet willen zien online.

In het menu kun je kiezen welke aanstootgevende informatie je graag geblokt wilt zien.

De extensie is nog in de beta-fase, maar je kunt het al downloaden. En het werkt nog niet voor Nederlandse sites – althans, het lukt mij niet om Nederlandse aanstootgevende tekst te blokkeren met Soothe – maar racisme, seksisme in het Engels herkent de extensie al wel. De uiteindelijke effectiviteit van een dergelijk middel is niet moeilijk voor te stellen.

Het doel is volgens de makers om online gescheld en zogenoemde “triggers” tegen te gaan. Triggers zijn woorden waar mensen een nare of traumatische associatie mee hebben. En het kan een handige methode zijn om mensen die trauma’s niet steeds te laten herbeleven als ze een keer op een verkeerde site terecht komen, of ze zeggen iets op Twitter wat de gemiddelde mens niet bevalt.

Het is voor mensen die zich nooit écht buitengesloten hebben gevoeld misschien moeilijk voor te stellen hoe onaangenaam het internet kan zijn, en dat gaat ook voor mij op. Maar dan denk ik aan wat mijn Marokkaanse kennis mij heeft gezegd, en misschien biedt Soothe voor heel veel mensen een daadwerkelijke uitkomst.

Toch vraag ik me af of het een dergelijke blokkeermachine een goede ontwikkeling is. Het vermijden van emoties en angsten is de beste manier om ze erger te maken. Maar nog belangrijker is misschien dat dit soort hele simpele technologische snufjes het werk van mensen voor een deel ongedaan maakt die ongelijkheid, racisme, seksisme en homofobie juist zichtbaar willen maken.

Het is een beetje paradoxaal om de straten op te gaan tegen racisme om vervolgens thuis al het racisme te blokkeren met een Chrome-extensie. Hoe subtiel ook, een internetextensie werkt ook als extensie van het bewustzijn.

Er is nog niet genoeg onderzoek gedaan naar de mogelijke effecten. Het zou heel goed kunnen dat het uitbannen van destructieve polariserende woorden de online discussie over identiteit en seksualiteit juist ten goede komt. Maar het is goed om te bedenken dat er ook een blinde vlek kan ontstaan.

Soothe biedt niet alleen troost aan de mensen die zich buitengesloten voelen, maar het kalmeert ook de mensen die zich verzetten tegen buitensluiting. Soothe blokkeert niet alleen ongewenste informatie, maar het vervaagt potentieel ook waar de pijn zit, en dat kan nodige sociale verandering juist belemmeren.