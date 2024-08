Het volgende artikel is geschreven door de mens Claire Downs. Zij schreef het zonder enige hulp of inmenging van AI.

Ik lach altijd een beetje dom in mezelf als ik stukken lees over dat robots ons werk gaan overnemen. “Ik ben een schrijver. Robots gaan mijn baan niet overnemen!” Mijn vertrouwen wordt verder gesterkt door bijvoorbeeld berichten van Business Insider en NPR, waarin staat dat “creatieve beroepen” robotbestendig zijn. Dit was voor ik Botnik ontdekte, een contentbot die met een algoritme artikelen, scripts en grapjes schrijft die best wel heel erg goed zijn.

Videos by VICE

“Botnik gebruikt de kracht van het menselijke verstand om de natuurlijke werking van computers ten goede aan te passen,” vertelt medeoprichter Jamie Brew me in een mail.

Botnik gebruikt door mensen geschreven teksten als bronmateriaal voor een voorspellend toetsenbord waarmee menselijke schrijvers een keuze krijgen tussen bepaalde woorden. De AI rekent af met onzin als moeite met het juiste woord te vinden of een writer’s block. Dat is natuurlijk de theorie. In de praktijk heeft de bot nog steeds bestaand werk als bron nodig en een mens om te checken of zijn werk nog wel ergens op slaat. Botnik gaat dus nog niet helemaal klaar om alle online schrijfsels van ons af te pakken; schrijvers en redacteuren moeten gaan collaboreren met onze bot-dictator.

Mijn toetsenbord

Botniks veelzijdige schrijverscarrière heeft hem al op veel plekken gebracht waar de meeste mensen jaren over doen. Eerder deze maand moest Botnik het opnemen tegen een groep mensen in een grapjeswedstrijd van comedy-website Funny or Die. Het thema was heel toepasselijk: “Yelp-reviews door een slecht werkende robot.” De mensen van Funny or Die kozen de tien beste grappen uit. Vier waren door mensen gemaakt en zes kwamen uit het robothoofd van Botnik.

Het algoritme heeft ook al een perfect Seinfeld-script geschreven, een onbedoeld grappige aflevering van de X-Files, een geanimeerde adviescolumn, en hij heeft een aantal nogal sicke tweets geschreven:

Maar natuurlijk was het niet mogelijk om dit allemaal te doen zonder mensen met speciale skills. Bob Mankoff, de medebedenker van Botnik, is nu de redacteur humor van Esquire en was hiervoor verantwoordelijk voor de strips van The New Yorker en Jamie Brew schreef voorheen voor Clickhole, een soort clickbait-versie van De Speld. Botnik is onderdeel Amazon Accelerator Program dat geld geeft aan startups wiens technologie uiteindelijk Amazons Alexa-speaker kunnen verbeteren.

Ik vroeg Brew waarom iemand die comedy schrijft een robot zou willen maken die zijn werk kan overnemen.

“Er staat al heel veel content online. En we hebben niet meer nodig,” zei Brew in een e-mail. “Ons idee is om goede content die al bestaat gewoon een beetje door elkaar te husselen met algoritmes.” Hij noemt dit proces “recyclen” en “remixen”. Brew voegt nog toe dat hij er nog niet echt over heeft nagedacht of Botnik menselijke schrijvers kan vervangen, “Het is natuurlijk wel een probleem, maar niets dat een robot niet kan oplossen.”

Om de techniek te demonstreren, liet Brew Botnik een paragraaf in mijn stijl schrijven. Hij kreeg elk artikel dat ik ooit voor Motherboard heb geschreven in zijn kleine algoritmische mondje en maakte zo het “Clair Downs Motherboard”-toetsenbord. En hier is een voorbeeld van wat de contentbot er van maakt als hij ondergetekende nadoet:

Een computer kan de puzzel van ons accent uit Florida oplossen. We hebben een goede band met aligatorteams als gebruikers hun waardigheid over het volledige internet posten. Geloof het maar. De vingerafdrukscanner van de iPhone X is gericht op boeren op Reddit. Futuristische liefde gaat een betaalde app vol shitposts op social media worden.

Ik geef toe dat dit allemaal niet echt ergens op slaat. Maar toch is mijn stem er wel in te herkennen.

Botnik deed deze maand mee aan de onderschriftwedstrijd voor de strip van de New Yorker en is ook bezig om dichter voor de stad Redmon in Washington te worden. Rita Dove, was de jongste dichter van een stad ooit in Amerika en zij was 40. Botnik is pas drie maanden en dus duidelijk een wonderkind.

Brew vroeg me deze boodschap te verkondigen aan contentmakers overal: “Als met iets goeds bezig bent, maak het alsjeblieft af en post het op het internet. Botnik neemt het vanaf daar over en dan kunnen jullie je welverdiende rust pakken.”

Helaas moesten mijn mensenvingers dit artikel zonder Botniks hulp schrijven. En dat is oké. Ik wil mijn zuurverdiende centen per woord niet delen met een robot die daar niet eens pizza van kan kopen, en niet eens kan genieten van pizza. Hemingway zei het al: “Schrijven is helemaal niet zo moeilijk. Je hoeft alleen maar achter een typemachine te gaan zitten en bloeden.”

Of neem het van mij aan de hand van een inspirerend citaat dat ik Botnik heb laten maken: “Het internet schrijven is elkaars liefdeswerken oplossen.”