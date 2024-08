Er is nu een ‘niet-naaktkalender’ van foto’s die niet op Instagram mogen

Uit protest tegen het dubieuze censuurbeleid op Instagram als het gaat om seksuele content, verkopen Slagland en Quench een “niet-naaktkalender” voor 2024. De kalender, die gemaakt is in samenwerking met sekswerkers, paaldansers en organisatoren van queer feestjes, laat de oneerlijkheid van Meta’s regels omtrent censuur en contentbeleid zien: elke foto op de kalender is namelijk door Instagram gecensureerd, ondanks dat ze er vrij tam uitzien en er nergens genitaliën te bespeuren zijn.

De makers van de kalender stellen dat er een ongelijkheid is in hoe Meta omgaat met verschillende soorten seksuele content. De kalender biedt een “tastbare, fysieke plek om de queer vreugde te delen die op social media verborgen blijft”,

“Er is steeds meer censuur,” zeggen ze, wijzend op de “ten minste 45 seksualiteit-gerelateerde accounts die deze zomer van Instagram zijn verwijderd”. Wat de situatie nog erger maakt is de Online Safety Act, die vorig jaar in het VK werd aangenomen, in feite “het adverteren van sekswerk heeft gecriminaliseerd”.



Op de kalender worden meer dan tien sekspositieve en queer mensen en collectieven vertegenwoordigd, waaronder Kitty Velour, Ivy Maddox, Unruly Affair, Leila Davis en Riposte London. “Een online aanwezigheid is belangrijk voor mijn werk; veel van de mensen met wie ik samenwerk en die me inhuren, contacteren me via mijn online platforms,” zegt Leila Davis, de bedrijfsdirecteur van Blackstage Pole. “Als ik van een platform wordt gehaald is dat letterlijk schadelijk voor mij omdat ik dan geen geld meer kan verdienen, en geen contact meer kan hebben met mijn gemeenschap.”

Leila Davis AKA @cutiewhippingham. Foto: @ray_marsh

“Ik ben een zwarte, queer femme,” voegt Davis toe. “Historisch gezien zijn we altijd gecensureerd, werd ons altijd het zwijgen opgelegd. Je hoort of leest maar zelden over ons in de geschiedenis, want hoewel we heel veel doen, zijn we het minst beschermd, het minst gewaardeerd, het minst erkend. Dus conform die historische onderdrukking van zwarte vrouwen zal ik altijd meer censuur ervaren dan de witte meiden.”

Hun geval is slechts één voorbeeld van de serieuze gevolgen die social media-censuur kan hebben; het kan mensen behoorlijk belemmeren in hun vermogen om geld te verdienen, zichzelf te zijn of een gemeenschap op te bouwen. Soms valt er gewoon geen touw vast te knopen aan Instagrams opmerkelijk conservatieve – maar voor sommige creators juist heel liberale – beleid van censuur.

Via @femmmefraiche, featuring @dannisp00ner. Foto: @courteneyfrisby

“Het gebrek aan transparantie in het beleid van Instagram betekent dat niet alle accounts op dezelfde manier worden gecensureerd: gebruikers met miljoenen volgers kunnen volledig naakte foto’s delen, trolls kunnen dickpics sturen, rechtse content kan floreren en bots kunnen verkiezingen helpen beïnvloeden, maar een dikke zwarte vrouw kan niet in haar bikini poseren,” schrijven de mensen achter Slagland en Quench.

Quench-oprichter Lily vertelt VICE: “Online spaces zijn ontzettend belangrijk, zeker voor gemeenschappen die volgens de maatschappij buiten het ‘acceptabele’ vallen. We kunnen daar trots onze verhalen vertellen en onze mensen met grenzeloze passie eren – tot ons de mond wordt gesnoerd, we gecensureerd worden en verwijderd worden.”

“We worden geforceerd om onszelf te filteren als we veilig op mainstream media willen bestaan – seks wordt s3ks, kink wordt k!nk, lichamen worden vertroebeld. Wie beslist wat er online te zien mag zijn? Door censuur moeten we iemand anders zijn dan we echt zijn. We willen dat ons bestaan erkend wordt, we willen gezien worden.”

@tonivmurphy, via @quench_london. Foto: @999999999boyscrysendpics

Bijgevoegd met de kalender is een open brief die pleit voor meer transparantie van Meta, evenals een “op personen gerichte beroepsprocedure”. Alle opbrengsten van de kalender worden gedoneerd aan de sekswerkersorganisaties Sex Worker Breakfasts en NE Spicy Coffee Collective. Dus kom op Meta, krijg je shit eens op orde.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE UK.



Volg VICE België en VICE Nederland ook op Instagram.

@remainsofd via @riposte.london. Foto: @999999999boyscrysendpics

@mouseinrope via @unrulyaffair_ account, met touwwerk van @cnr.aphilia. Foto: @lilithvulgaris

@poppyscarlett. Foto: @n0tf0rsa1e_10