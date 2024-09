Er is nu een zwart dat nog zwarter is dan het zwartste zwart

De wereld ging uit zijn dak toen de Britse Surrey NanoSystems in 2014 het zwartste zwart – jawel, nog zwarter dan de ziel van je schoonmoeder – uitbracht. Het nanotechnologiebedrijf had een materiaal van koolstofnanobuisjes gemaakt, Vantablack, dat 99,96 procent van het licht absorbeert. Het spulletje was goed voor hallucinante taferelen. In het filmpje hieronder zie je bijvoorbeeld het verschil tussen dezelfde buste in koper en in Vantablack. Elk reliëf lijkt te verdwijnen en de zwarte kop wordt volledig verzwolgen in een gapende leegte. Alleen op het moment dat je de buste vanuit een andere hoek bekijkt, ontdek je een gezicht in de zwarte massa.

Deze ontwikkeling is door zijn verbazingwekkende resultaat een (zwart) gat in de kunstmarkt. Maar omdat schilderen met miljoenen microscopisch kleine koolstofbuisjes niet zonder gevaar is, kreeg kunstenaar Anish Kapoor het alleenrecht op het zwartste zwart. Dit zorgde voor een tamelijk kinderachtige kunstruzie, die er in ieder geval toe geleid heeft dat Anish Kapoor verschillende potjes glitter en pigment niet mag aanschaffen.

Videos by VICE

Deze week brachten de ontwikkelaars van Vantablack een nieuwe versie uit, met de futuristische naam Vantablack S-VIS . Hun nieuwe zwart is niet alleen zwarter dan het zwartste zwart, maar ook het is ook veel gebruiksvriendelijker. Terwijl de originele Vantablack in een vacuümkamer op lage temperatuur aangebracht moet worden, is Vantablack S-VIS aan te brengen met een simpele spray. Daarbij is het op veel meer oppervlaktes toepasbaar. “Zo kan je de spray gebruiken op polymeer en elke stabiele oppervlakte,” staat te lezen op de website. Als kers op de taart “geeft Vantablack S-VIS de minste lichtreflectie die er vandaag de dag mogelijk is, waardoor het nog zwarter is dan Vantablack,” zo zeggen de ontwikkelaars.

Alhoewel we nog een lange weg af te leggen hebben voordat Vantablack veilig genoeg is voor het grote publiek, zijn we met Vantablack S-VIS een stapje dichterbij bij het gebruik van dit zwarte goud. Althans, als Anish Kapoor deze verf niet ook alleen voor zichzelf gaat houden.

En kan je toch niet wachten op een toegankelijke versie van Vantablack? Voor pak ‘m beet 90.000 euro kun je ‘het donkerste horloge ter wereld‘ aanschaffen. Je zult alleen snel moeten zijn, want er zijn er maar tien.