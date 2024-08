Er is nu wetenschappelijk bewijs dat je van cocaïne een eikel wordt

Het gebruik van ook maar een enkele dosis cocaïne maakt het moeilijker voor je om te onderscheiden of je vrienden boos op je zijn of je weerzinwekkend vinden. Dat zijn de resultaten van een nieuw onderzoek.

Onderzoekers uit Nederland en Duitsland hebben aangetoond dat gebruikers zich sociaal vaardiger voelen onder invloed omdat ze simpelweg het vermogen verliezen om negatieve emoties te onderscheiden.

Videos by VICE

De onderzoekers gaven 24 proefpersonen, die allemaal recreationele drugsgebruikers waren, elk een dosis van 300 milligram cocaïne voor hun publicatie in het blad European Neuropsychopharmacology. Een uur later waren gebruikers minder goed in staat negatieve emoties te herkennen dan de placebogroep. Ook verhoogt de drug de hartslag en het cortisolniveau, die een rol speelt bij het verwerken van emoties.

Dr. Michael Bloomfield van het University College in Londen zegt als woordvoerder van het blad dat de studie laat zien dat cocaïne op eenzelfde manier het brein belemmert met het herkennen van emoties als sommige psychische stoornissen.

“Omdat cocaïne de hoeveelheid dopamine in de hersenen verandert kan dit onderzoek implicaties hebben voor andere psychische stoornissen, zoals depressie en schizofrenie, waarbij dopamine ook invloed heeft op ons vermogen om emoties te herkennen,” zegt hij.

Volgens de auteurs is dit het eerste onderzoek waarop het korte termijn effect van cocaïne op emoties wordt onderzocht. De onderzoekers zagen wel dat het vermogen om woede en afkeer te herkennen, mits in hoge intensiteit, ongeveer gelijk was bij zowel de gebruikers als de controlegroep. Ook bleek dat verdriet over het algemeen moeilijk te herkennen was.

Bekijk ook: Wat je nu moet weten over… omgaan met drugsgebruik.

In de toekomst hopen ze het onderzoek, dat nu 5 mannen en 19 vrouwen bekeek, uit te breiden zodat ze een beter geslachtsverdeling krijgen. Daarnaast hopen ze een breder scala aan metingen te kunnen doen rondom empathie. De studie roept ook vragen op rondom de effecten van coke op emoties bij gebruikers die op het moment van meting niet high zijn. Wat zijn de na-effecten?

“We weten dat cocaïne een krachtige en verslavende drug is. Er blijft nu nog een belangrijke vraag open: zorgt cocaïne ervoor dat gebruikers ook als ze de drug niet gebruiken het gevoel hebben alsof mensen meer negatieve emoties hebben?” zegt Bloomfield.