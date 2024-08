De hele cryptowereld is bezig met de gevolgen van de tweede Bitcoin-fork

In augustus gebeurde er iets wat nog nooit was gebeurd in de negenjarige geschiedenis van de digitale munt: een groep Bitcoin-gebruikers en -bedrijven deelde de valuta op in twee verschillende versies. Nu, maar vier maanden na die zogenaamde ‘hard fork’, is er weer een nieuwe versie van ’s werelds populairste digitale munt.

Vanaf vannacht kunnen techies en investeerders kiezen uit de smaken Bitcoin (de originele versie), Bitcoin Cash, en de nieuwste munt: Bitcoin Gold. Terwijl de deadline steeds dichterbij kwam, moeten steeds meer cryptobeurzen beslissen of ze wel of geen Bitcoin Gold zouden gaan verhandelen.

Videos by VICE

Bitcoin Cash richt zich vooral op snellere transacties omdat die bij de originele Bitcoin erg traag waren geworden. Maar Bitcoin Gold wil graag het probleem van decentralisatie aanpakken. Het algoritme dat bepaalt hoe ‘miners’ Bitcoin en Bitcoin Cash kunnen maken als beloning voor hun werk, is alleen nog maar rendabel met gespecialiseerde (en dure) hardware. Daardoor kunnen gewone stervelingen als jij en ik met geen mogelijkheid geld verdienen door te minen met onze computer thuis. Bitcoin Gold doet het net even anders en gebruikt het ‘Equihash’-algoritme, dat is ontworpen zodat mensen hun gewone videokaart – standaard gaminghardware – optimaal kunnen gebruiken en wel geld kunnen verdienen met minen.

Bij block 491.407 Bitcoin Gold werd een “momentopname” van het Bitcoinnetwerk gemaakt en daarna werd ophouden de grootste blockchain te volgen en was de fork compleet. Iedereen die Bitcoin bezit kan evenveel Bitcoin Gold krijgen voor z’n normale Bitcoin door een speciaal programma te gebruiken.

Het duurt alleen nog tot 1 november, of zelfs iets later, voordat de code wordt vrijgegeven aan het grote publiek en het eerste block gemined kan worden op de nieuwe blockchain, vertelden de Bitcoin Gold-ontwikkelaars via hun officiële Slack-kanaal. Dat kan problemen veroorzaken, omdat een week lang genoeg is om mensen hun interesse te laten verliezen als er geen mining of economische activiteit op het netwerk plaatsvindt. Het eerste block van Bitcoin Cash werd pas uren na de fork gemined, en de munt is momenteel zo’n 315 dollar waard, vergeleken met de bijna 6000 dollar die Bitcoin waard is. Dus Bitcoin Gold zal het misschien nog wel zwaarder krijgen.

De ambitieuze tijdlijn en de niet-publieke code hebben ervoor gezorgd dat sommige Bitcoin-bedrijven en -beurzen huiverig zijn voor de fork.

Coinbase, een van de grootste beurzen, schreef in een blog dat het niet onmiddellijk Bitcoin Gold zal steunen, omdat de code nog niet voor het publiek beschikbaar is, wat zij als een “groot veiligheidsrisico” zien. Trezor, een bedrijf dat populaire hardwarewallets maakt voor Bitcoin, zal ook Bitcoin Gold niet ondersteunen. Kraken, een populaire beurs, tweette gisteren dat het Bitcoin Gold niet zal ondersteunen, maar vroeg hun volgers toen onmiddellijk om die tweet te negeren en een officiële aankondiging af te wachten.

Ondanks alle verwarring heeft de fork plaatsgevonden en zijn er nu drie versies van Bitcoin: Bitcoin, Bitcoin Cash en Bitcoin Gold. En als dat nog niet genoeg was, staat er nog een omstreden fork op de planning voor november, onder de naam Segwit2x.

Er was een tijd toen een hard fork heel ver weg leek – nu lijkt het erop dat het iets is waar we aan moeten gaan wennen omdat het steeds vaker gaat gebeuren.