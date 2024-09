Er komt een woonreservaat voor millennials in Amsterdam

Een impressie van de woonexperience in De Lofts 020, via hun website

Wie weleens op zoek is geweest naar een woning in Amsterdam – en als we moeten afgaan op de totaal geflipte huizenmarkt is dat zo’n beetje iedereen ooit – weet dat de hel bestaat. Waar Dante het in zijn Goddelijke Komedie had over de negen ringen van de hel, weet de Amsterdammer dat er maar één ring is die telt – die ene ring waarbinnen je per se moet wonen.



Bovendien is het Amsterdamse huizenprobleem niet alleen een hoofdstedelijk probleem meer. Al die arme Amsterdammers die geen huis kunnen vinden, worden inmiddels naar Rotterdam getrokken door de nog enigszins normale huurprijzen, waardoor ook daar de woningmarkt binnenkort wel verziekt en verzadigd zal zijn.

Gelukkig zijn er nog barmhartige geesten in Amsterdam die het beste voorhebben met de woningzoekenden, zoals vastgoedbedrijf AM, dat een appartementencomplex speciaal voor millennials gaat ontwikkelen.

Millennials, dat zijn mensen zoals jij en ik, jonge mensen die geen huis kunnen kopen omdat ze freelancer zijn, of in een koffietent werken, of een studieschuld van een halve ton hebben. We zouden best in een normaal huis willen wonen, maar de enige beschikbare woonruimte bestaat uit kamers van acht vierkante meter en een badkamer die je deelt met zes studenten Taal en Communicatie, of penthouses waarvan de huur ongeveer een half jaarsalaris per maand bedraagt. Dat er in Amsterdam meer huizen moeten komen in het middeldure segment – huizen met een huur van tussen de zevenhonderd en duizend euro per maand – is misschien wel het enige ding ooit waar zowel de VVD als de SP het mee eens is.

Maar er is dus goed nieuws! Er worden 212 appartementen gebouwd, binnen de ring, speciaal aangepast op de wensen van de millennial. Maar voordat je de vlag uithangt en de huur opzegt van het studentenkamertje waar je nog steeds woont – ondanks het feit dat je al een paar jaar niet meer studeert – wil ik graag een paar dingen over deze appartementen zeggen. Eén van die dingen is: hou gewoon een keer op met oude mensen laten invullen wat jonge mensen willen. Maar eerst dit.

Het woningproject waar ik het over hebt heet De Lofts 020. Het is een nieuw te bouwen appartementencomplex, dat inderdaad net binnen de ring staat – maar het is wel een beetje vals spelen. Kijk even naar dit kaartje van Amsterdam. Ik heb voor het gemak de ringweg A10 even een zwart gemaakt, en de locatie van het toekomstige appartementencomplex aangegeven met een huisje.

Die ring is dus helemaal geen ring, maar een soort slecht getekend ei met aan de onderkant een driehoekig uitsteeksel. Precies in dat uitsteeksel worden de nieuwe appartementen gebouwd waar de millennial moet gaan wonen. Dat is verder geen drama, want het is hooguit twintig minuten fietsen naar de Dam en als je dat ver vindt, vraag jezelf dan eens af wat je in hemelsnaam op de Dam te zoeken hebt.

De appartementen zelf moeten 950 euro per maand gaan kosten. Daarvoor krijg je 31 vierkante meter woonruimte, wat net niet genoeg is om High School Musical 3 helemaal mee te dansen zonder die mooie vaas die je neefje van drie op het kinderdagverblijf heeft gekleid om te stoten, maar je hoeft voor dat geld de keuken in ieder geval niet meer te delen met huisgenoten. Eindelijk alleen nog maar je eigen beschimmelde kliekjes in de koelkast aantreffen. Klinkt als een droom, hè?

Naast 31 vierkante meter voor jezelf krijg je voor 950 euro een dakterras, dat je dan wel weer moet delen met je 211 buren, een gemeenschappelijke wasruimte, een woonkamer waar je je mede-millennials kunt ontmoeten, en werkruimte waar je lekker aan je bildungsroman kunt schrijven. Op de foto bovenaan dit artikel kun je ze zien zitten, die millennials met hun hoeden en baarden. En dit is precies waar het mis gaat. Dit begint namelijk akelig te klinken als een bedachte woonervaring, in plaats van gewoon als een plek waar je na een lange dag werken naartoe kunt om in een joggingbroek op de bank een pizza te eten. Mensen in een vergaderzaal hebben voor de millennial zitten bepalen hoe de millennial wil wonen. Waarschijnlijk zijn hier een moodboard en een powerpointpresentatie met allerlei bulletpoints aan te pas gekomen.

Dit appartement is geen 31 vierkante meter groot, jongens. Foto via DeLofts020

Het resultaat van zulke bedachte woonexperiences is een website waarop de appartementen worden aangeprezen met teksten als “De Lofts biedt jou hip & happening wonen op een unieke locatie in de stad!” Maar we willen helemaal niet hip & happening wonen. Millennials willen gewoon wonen. De reden dat we down zijn met shared spaces en gedeelde dakterrassen, is niet dat we elkaar zo aardig vinden – gezellig met millennials onder elkaar – maar dat we de keuze hebben tussen gedeelde ruimtes of helemaal geen ruimtes.

De mensen die dit concept hebben bedacht hebben geen idee. Op de site van het project schrijven ze:

“De millennials stellen andere eisen aan de woning en de woonomgeving dan de generatie(s) ervoor. Door de verworvenheden van ICT moet alles snel en digitaal geregeld kunnen worden. Er wordt via WhatsApp en sociale media veel met elkaar gecommuniceerd.”

Dat eerste is misschien wel waar. Twee generaties geleden hadden veel Amsterdamse huishoudens geen douche. Is dit een manier om te zeggen dat er een douche in deze appartementen zit? Dat is goed nieuws, maar lijkt me voor 950 euro per maand niet meer dan redelijk. En wat ze zeggen over WhatsApp klopt ook. Millennials whatsappen soms. Ik heb bijvoorbeeld gisteren nog met mijn moeder geappt. Maar wat heeft dat met mijn huis te maken? Over wat ze precies bedoelen met “de verworvenheden van ICT” heb ik even moeten puzzelen, maar ik geloof dat dit betekent dat de appartementen sloten met keycards krijgen in plaats van gewone sloten die je met een sleutel open kunt maken. Laat me één ding duidelijk maken: er is geen enkele millennial die een probleem heeft met sleutels.

Natuurlijk lopen de inschrijvingen op dit appartementencomplex storm, maar dat heeft meer te maken met de woningnood dan met het unieke concept waarmee de huizenbouwer op de proppen is gekomen. De millennial wil helemaal niet synergizen en kruisbestuiven. De millennial wil gewoon wonen. Daarom zou het zo prettig zijn als er voor deze doelgroep eens gewoon huizen werden gebouwd, in plaats van woonconcepten. Waar en met wie millennials hun soja-lattes drinken kunnen ze best zelf bepalen. Daar hebben ze geen vastgoedontwikkelaar voor nodig.