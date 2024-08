Er schuilt een hoop schoonheid op de straten van Den Haag en Rotterdam

Merel Schoneveld (35) is straatfotograaf. Toen ze begon met fotograferen, zo’n twee jaar geleden, was ze meteen verslaafd – het dwalen door de stad met haar camera paraat voelde als meditatie, maar ook als iets wat voor een hoop adrenaline zorgt. Ze fotografeert vooral het leven op de straten in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. En op het strand van Scheveningen, waar Merel vlakbij woont. Soms bestaat haar dag uit jagen op een doelwit, dat ze achtervolgt tot ze het perfecte moment te pakken heeft – andere dagen hanteert ze liever haar zogenoemde ‘vissen-tactiek’, waarbij ze op een mooie plek net zo lang wacht tot er een perfect schouwspel ontstaat.

Merel is een van de talenten die geselecteerd zijn door Haute Photographie, een beurs die is opgezet als museale expositie, en deel uitmaakt van Art Rotterdam Week 2019. Op 6 februari is de opening. Bekijk Merels foto’s hieronder.