Er stond vandaag een pik in het zand op de homepage van Bing

Goedemiddag fijne vrienden van het internet. Haha! Er stond vandaag een piemel op de homepage van Bing, ons aller favorietste zoekmachine. Hebben jullie het ook gezien? Nee?

Niet erg, want gelukkig heb ik meteen een screenshot genomen. Kijk maar:

Screengrab: Microsoft

Je kunt pas zien hoe groot hij is als je hem vergelijkt met de handdoeken die even verderop in het zand liggen. Het doet me denken aan de antieke tekeningen in de Nazca woestijn in Peru.

Screengrab: Microsoft/Wikimedia Commons. Compositie door de auteur.

Iemand die beweert bij Microsoft te werken zei op Quora dat de achtergrond op Bing elke dag verandert. Het is nog niet duidelijk of degene die de foto heeft uitgekozen de piemel heeft gezien, maar wees gerust: we hebben Microsoft gemaild, en zullen jullie volledig inlichten als het op twee na grootste bedrijf ter wereld ons hierover heeft teruggemaild.