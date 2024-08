Er was vroeger misschien wel simpel leven op de maan

De maan hangt boven de aarde als een bekraterde levenloze steen. Niets kan er leven, en dat is al zolang we naar boven kijken het geval. Maar hoe onveranderlijk de witte bol ook lijkt, toch zag de maan er vroeger totaal anders uit. Vier miljard jaar geleden, toen de maan net was geboren, was er misschien wel simpel leven op het maanoppervlak.



Een nieuwe studie die onder leiding van astrobioloog Dirk Schulze-Makuch werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Astrobiology beschrijft de vroegste dagen van de maan, en die waren fascinerend.

Tijdens twee cruciale perioden in de formatie van de maan – toen er nog een wolk stof omheen hing – spuwde superhete gassen waterdampen naar het oppervlak, waardoor omstandigheden ontstonden waarin simpel leven goed kon gedijen.

De onderzoekers geloven dat gedurende deze ‘ontgassing’ een atmosferische druk ontstond van 10 millibar. Dat is 1 procent van druk op aarde, maar het is nog altijd meer dan de druk tegenwoordig op Mars. Het is genoeg om ervoor te zorgen dat water in plasjes op het oppervlak blijft liggen.

Dat vloeibare water aan de oppervlakte, gecombineerd met de theorie dat er een magnetisch veld rondom de vroege maan zat die het oppervlak deels beschermde tegen zonnestraling, creëren de perfecte omstandigheden voor simpele levensvormen.

“Het beeld van vloeibaar water waar microben welig in tieren, maakt het huidige beeld van de dode maan helemaal met de grond gelijk,” schrijft Schulze-Makuch in een opiniestuk voor Air and Space Magazine. “We moeten natuurlijk voorzichtig zijn dat we ons niet helemaal laten gaan. We hebben bijvoorbeeld nog helemaal geen bewijs gevonden dat de topografie van de maan beïnvloed is door water, zoals dat op Mars wel te zien is.”

“Aan de andere kant is dat ook niet gek. De maan wordt al miljarden jaren onder vuur genomen door zonnewinden, kosmische straling en micrometeorieten.” Deze nieuwe studie maakt een enorme impact op de wetenschappelijke wereld, maar het werk staat niet los van eerdere bevindingen.

Ongeveer tien jaar geleden vond een maansonde van NASA ook bewijs voor waterdeeltjes op de maan. Om meer te weten te komen over de maan stellen de onderzoekers nu voor om een nieuwe maanexpeditie op poten te zetten. En hoewel NASA zegt een “reeks robotische maanmissies” voor te bereiden, is het lot daarvan nog erg onzeker. NASA-directeur James Bridenstine heeft de enige maanmissie die voor aankomende april op de agenda stond namelijk onlangs nog geschrapt.

