Er woedt een oorlog over Wikipedia-pagina’s over curling

De Engelstalige Wikipedia-pagina over curling lijkt op het eerste gezicht een van de gezelligste stukjes internet. De pagina bevat verschillende paragrafen over sportiviteit, ook wel de “curling spirit” genoemd.

Zo lees je er dat de twee teams elkaar voor elke wedstrijd het beste toewensen, door dingen te zeggen als “heb een goede curling”. Spelers feliciteren tegenstanders wanneer ze een goede worp afleveren, en vieren hun eigen successen met een bescheiden knikje. En als de wedstrijd erop zit, trakteert het winnende team de verliezers traditioneel op een portie hotdogs of een rondje drank.

Zuid-Koreaanse en Amerikaanse curlers wensen elkaar het beste. (Foto: Proshots)

Maar laat je niet om de tuin leiden. Elke vier jaar, wanneer de Olympische Winterspelen worden gehouden, schiet het aantal pogingen om de Wikipedia-pagina te veranderen omhoog. Het ging dit keer zelfs zo ver dat Wikipedia de pagina over curling een week voor de Winterspelen op slot moest zetten, om een complete chaos te voorkomen.

Earl Washburn is de oprichter van het Curling WikiProject en heeft zichzelf benoemd tot WikiGuardian van de sport. De 31-jarige Canadees is ook zelf curler. Hij begon ermee als kind, toen zijn vader hem meenam naar de lokale curlingvereniging. In 2003, toen hij zeventien was, begon hij te werken aan de Wikipedia-pagina. Sindsdien heeft hij er meer dan 230 wijzigingen op aangebracht, en talloze uren besteed aan het verbeteren van pagina’s die met deze sport te maken hebben.

Lang niet iedereen is het erover eens dat curling echt een sport is. Het is de grootste en meest langslepende discussie die over de Wikipedia-pagina wordt gevoerd, volgens Earl: is curling een sport of een spelletje? De mensen die weigeren om curling als sport te zien, vinden dat meestal omdat het niet zo’n atletische reputatie heeft. Je zou denken dat dit debat wel opgelost zou zijn door het feit dat curling sinds 1998 een vast onderdeel is van de Olympische Winterspelen, maar het lijkt erop dat de echte puristen dit gevecht nog niet op hebben gegeven. Het is oorlog, en Wikipedia is de plek waar ze die uitvechten.

De warming-up van curlers in Zuid-Korea. (Foto: Proshots)

De mensen die curling geen sport vinden trollen er lustig op los. De vandalen verwijderen en vervangen het hele artikel regelmatig met korte stukjes tekst. De ene keer is dat simpelweg de mededeling dat curling geen sport is, de andere keer gaat het meer om puberaal geplaagof zelfs grove beledigingen. Soms gaan ze iets subtieler te werk. Dan zetten ze bij elke veronderstelling dat curling een sport is dat er nog een referentie nodig is om dit te onderbouwen.

Earl is ervan overtuigd dat curling een echte sport is. Hij wijst er graag op dat het vegen van het ijs een zeer fysieke activiteit is. Sterke vegers maken het verschil in de sport. Canada won het goud op de Olympische Winterspelen van 2014 niet voor niks met een team van gespierde hunks.

Tegelijkertijd beoefenen ook veel mensen van middelbare leeftijd de sport op topniveau. Hoe zit dat dan? “De skip van een team is meestal ouder en meer ervaren,” legt Earl uit. “Die hoeft niet in fysieke topconditie te zijn. En dan nog zie je niet veel skips van boven de vijftig.”

Het online vandalisme is ook een probleem voor de individuele pagina’s over curlers. Bijvoorbeeld als het internet collectief besluit dat de Amerikaanse curler Matt Hamilton op Super Mario lijkt. Iemand voegde aan zijn Wikipedia-pagina toe dat hij “een van de beste snorren uit de sportgeschiedenis” heeft. Waar verder vast niets aan gelogen is, maar is het daarmee ook relevant voor zijn pagina?

Soms zijn het ook de curlers zelf die er een zootje van maken. Een voormalig wereldkampioen voegde bijvoorbeeld de hele tijd informatie toe waar geen bron voor was. Haar geboorteplaats haalde ze juist steeds weg. Nadat Earl die geboorteplaats weer toe had gevoegd, zocht deze curler hem op op Facebook, en bestookte ze hem met boze berichtjes.

Een andere curler veranderde schaamteloos zijn eigen Wikipedia-pagina om zichzelf aantrekkelijker te laten lijken voor sponsors. Neutrale omschrijvingen als “enig succes” veranderde hij in “heel veel succes”. Toen Earl die wijzigingen terugdraaide, stuurde de curler hem een woedende mail waarin hij zei dat alleen hij zijn eigen Wikipedia-pagina zou mogen wijzigingen, om het als promotiemiddel te gebruiken.

Fanatieke curlingfans tijdens de Winterspelen. (Foto: Proshots)

Op het eerste gezicht lijkt al deze herrie achter de schermen niet te passen bij het vriendelijke imago van curling. Het blijft een sport waarbij spelers na afloop van de wedstrijd dit soort lieve foto’s met hun tegenstanders laten nemen. Het lijkt er niet op dat achter die glimlachende gezichten een bittere afgunst en rivaliteit schuilgaat.

Of is het geruzie om de Wikipedia-pagina’s een afspiegeling van de sport zelf? Zijn al die goedlachse curlers ondertussen gewoon hartstikke meedogenloos?

Voorafgaand aan elke wedstrijd lachen de curlers vriendelijk naar elkaar, schudden ze handen en zeggen ze dingen als “heb een goede curling”. Maar van binnen ze zijn waarschijnlijk timide, diep gefocust en denken ze stiekem: “Laten we maar snel beginnen. Je denkt misschien dat je kunt winnen, maar ik ben van plan je helemaal kapot te spelen.”

Misschien is die curling spirit vooral de spirit van de onderdrukte woede.

