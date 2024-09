Er zijn echt belachelijk veel partijen. Weet jij al op welke je gaat stemmen?

Over minder dan een week zijn de Tweede Kamerverkiezingen, en niemand hoeft erover te liegen: die zijn gigabelangrijk. De partijen die woensdag gekozen worden, gaan namelijk de komende vier jaar bepalen hoe Nederland geregeerd gaat worden.

Daarom is het niet alleen belangrijk dat je gaat stemmen, maar dat je ook weet op wie je stemt. De ene beslissing weegt namelijk een stuk zwaarder dan de andere. Als je vanochtend twee verschillende sokken aan hebt getrokken en daar pas halverwege de dag achter kwam, dan is dat bijvoorbeeld niet zo erg. Morgen kan je gewoon nog een poging wagen om wél twee dezelfde bij elkaar te zoeken. Maar als je op 15 maart op de verkeerde partij stemt, moet je vier jaar wachten tot je het nog een keer mag proberen. En laten we wel zijn, politiek is ook nét even iets belangrijker dan een symmetrische fashiongame.

Op welke partij je wil stemmen moet je natuurlijk zelf weten, maar we kunnen je wel helpen bij het maken van een keuze. Het zou namelijk zomaar kunnen dat je het even niet meer weet, door die enorme hoeveelheid partijen, die ook nog eens allemaal een afkorting als naam hebben. Voor je het weet duizelen die letters je zo voor de ogen dat je voornemens bent om op PVDD66 of de SGPvdA te stemmen. En daar heeft helemaal niemand iets aan.

Ook kan het zomaar gebeuren dat je door al het gepraat en gedebatteer de inhoud volledig kwijt bent, en je dus maar laat leiden door de krullen van Klaver of de bokshandschoenen van Baudet. Ook dit is een bijzonder slecht idee, want krullen en bokshandschoenen bepalen niet wat jij en de rest van Nederland allemaal wel en niet mag, kan en moet, de komende vier jaar.

Kortom: ga stemmen, en zorg dat je goed weet op wie, en vooral ook waarom en welke onderwerpen belangrijk zijn voor jou.

Om je te helpen zijn er verschillende kieswijzers. Zo heb je de Jongeren Kieswijzer, die werd ontwikkeld door verschillende jeugdorganisaties, waaronder de Nationale Jeugdraad en IZI Solutions. Lees je goed in, vul de kieswijzer in en zorg ervoor dat je aanstaande woensdag goed voorbereid in het stemhokje staat.

Ga naar de Jongeren Kieswijzer en check wie jouw stem verdient.