Er zijn maar vier soorten dronken mensen, aldus de wetenschap

Leven we in een hologram? Gaat AI ons ooit allemaal kapotmaken? Of wordt het toch de stijgende zeespiegel? Is het oké om mensen genetisch te manipuleren? Kunnen schimmels plastic vervangen? Who cares! Er is wetenschap geproduceerd over dronkenschap en het is vrijdag!

Een drietal psychologen van de University of Missouri-Columbia besloot een tijdje terug te gaan kijken of dronken mensen wetenschappelijk gecategoriseerd konden worden naar hun gedrag. Dit omdat ze op internet lijstjes hadden gezien met titels als “De 12 soorten dronken mensen die je tegenkomt op feestjes,” of “De 7 soorten dronkenlappen die je ziet in een bar,” of “De 9 typen dronken mensen (en welke jij misschien bent!)” – artikelen die slechts overeenkomen in hun onnauwkeurigheid over het aantal types dronken mensen.

Dit kon zo niet langer! We hebben tegenwoordig moderne wetenschap tot onze beschikking het moet toch mogelijk zijn om te bepalen hoeveel soorten dronken mensen er bestaan?

De wetenschappers gingen daarom aan de slag met een persoonlijkheidstest en 374 proefpersonen. De groep bestond uit 187 koppels ‘drinkmaatjes,’ die van elkaar wisten hoe ze waren als ze dronken zijn. De “drinking buddy’s” moesten een standaard persoonlijkheidstest invullen over zichzelf en de ander in nuchtere en dronken staat. Vervolgens lieten ze een computerprogramma los op de data om te kijken of er bepaalde clusters ontstonden rondom de persoonlijkheidsverandering die plaatsvond als ze dronken werden.

En wat denk je? Heb je de titel van dit artikel gelezen?

Uit de analyse bleek dat er vier clusters ontstonden, die door de wetenschappers gelabeld werden als:

1) De Hemingway

Of, dichterbij huis, de Bonnie St. Claire. Deze dronkenlap vertoont ondanks overvloedig drankgebruik maar een kleine verandering in persoonlijkheid. Dit is de dronkenlap die we allemaal denken te zijn, maar meestal niet zijn.

2) De Mary Poppins

Deze zuipschuit scoort nuchter erg hoog in de categorie Agreeableness (slecht vertaald in de Nederlandse psychologie naar ‘Mildheid’), en dronken nog steeds! Een allround gezellig persoon. Een soort Humberto Tan, van wie ik me het uitstekend kan voorstellen dat hij alleen maar gezelliger wordt als hij drinkt. Intimiderend gezellig.

3) Mr. Hyde

Naar het welbekende boek The Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, iemand waarmee het nuchter prima vertoeven is, maar dronken niet te harden is. Deze groep werd gekenmerkt door een sterke afname in Ordelijkheid, Intellect en ‘Mildheid,’ wat in het kort neerkomt op een kwade, huilende of baldadige drinkeboer. Iedereen heeft zo’n vriend, dus ik hoef er geen voorbeeld bij te verzinnen, je hebt al iemand in gedachten.

4) ‘The Nutty Professor’

Ik heb deze film niet gezien, maar de wetenschappers omschrijven dit persoon als “erg laag scorend in Extraversie in nuchtere staat, maar een grote toename in Extraversie doormaken wanneer dronken.” Je stille collega die op vrijdagmiddag met wat drank op ineens vertelt dat hij vroeger altijd Italiaanse punk draaide voor een motorbende bestaande uit eenbenige dwergen.

En dat was het! Iedereen die drinkt, man of vrouw, veel of weinig, valt in één van deze vier categorieën. Lekker makkelijk.

De wetenschappers hopen met deze eerste categorisatie een basis te leggen voor verder onderzoek naar hoe verschillende zatlappen verschillende behandeling kunnen krijgen.

Jij en ik kunnen met deze informatie wetenschappelijk onze eigen drankbroeders en -zusters in hokjes stoppen.