Er zijn meer redenen om naar Solar Weekend te gaan dan je denkt

Hé, jij, Randstedelijke millennial die je er bent. Naar hoeveel festivals ben je deze zomer al geweest? En hoeveel van die festivals waren binnen een straal van twintig kilometer van je huis? Precies! Hoog tijd om eens uit je zeer comfortabele zone te kruipen en op avontuur te gaan. Waar dat avontuur naartoe gaat? Waarom niet naar het gastvrije en bourgondische Limburg? Naar Solar Weekend, om precies te zijn. Ik bespeur nog enige twijfel, dus laat me je vertellen waarom dit het ideale festival is om naartoe te gaan.

Je denkt dat het ver is, maar dat valt wel mee!

Sterker nog: je bent binnen twee uur in Roermond met de trein. Het spoor ligt er al, dus dat scheelt enorm. Ik weet precies hoeveel je houdt van overstappen, maar niet gevreesd: vanuit Amsterdam rijdt er bijvoorbeeld gewoon een rechtstreekse verbinding.



Vergeet de 24-uurstent

Op Solar hebben ze een 72-uurstent. Dat is drie keer langer! Als je in die tent elk uur een biertje drinkt, heb je na afloop 72 bier gedronken. Dat noem ik nog eens quality time.

Het terrein wordt opgebouwd door kunstenaars

En dan niet zomaar een handjevol, maar een stuk of duizend. Als je bedenkt waar één kunstenaar toe in staat is, denk dan eens wat er opgezet kan worden als je er nog 999 naast zet. Duizelingwekkend.

Er vaart een boot op het festivalterrein

Laat me dit nog een keer zeggen, want dit is belangrijk: Er. Vaart. Een. Boot. Hoe vet is dat? En dan bedoelen we niet een of andere gammele sloep, maar een plezierjacht. Zijn er feestjes op die boot? Wat denk je zelf?



Foto door Coen van Tartwijk

De line-up is sick

Als het goed is, ben je nu op zolder aan het zoeken naar je tent. Maar wacht, er komt nog meer! Uit je comfortzone stappen betekent ook: eens een keertje niet dezelfde tien dj’s uit Amsterdam op de line-up. Wat dacht je van Miss Kittin, Ellen Allien, Booka Shade en Dubfire? Wat dacht je van The Partysquad? Boef? SBMG? Ik kan nog meer namen typen, maar in alle eerlijkheid was je al overtuigd door de 72-uurstent en de boot, of niet?

De camping is een festival op zich

Je dacht dat ik klaar was hè? Nee: ik heb het beste argument voor het laatst bewaard. Denk even na: wat is ook alweer het leukste van een meerdaags festival aan de andere kant van het land? Precies: lekker onthaasten op de camping. Of nou ja, onthaasten, eh, de camping op Solar is een festival op zich, met podia, marktjes en natuurlijk die 72-uurstent. Had ik al gezegd dat er ook artiesten optreden in die tent? Er treden ook artiesten op in de 72-uurstent. Je zou in theorie zelfs je eigen tent lekker thuis kunnen laten, maar neem ‘m voor de zekerheid toch maar mee. Heb je in elk geval een fijn plekje om in terug te trekken als je een leuke Limburger (m/v) aan de haak hebt geslagen.

Ja, nu is het zaak om snel te handelen, want de vierdaagse campingkaarten zijn al lang uitverkocht. Er zijn nog driedaagse kaarten te koop, maar die vliegen naar verluidt de deur uit. Alsof er warme broodjes op de ruggen van vogels zijn vastgemaakt. Solar Weekend is van 3 t/m 6 augustus aan De Maasplassen in Roermond en de laatste tickets vind je hier.