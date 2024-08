Er zijn mensen die het opwindend vinden om gynaecoloogje te spelen

Er zijn plekken denkbaar die voor vrouwen erotischer zijn dan de behandelkamer van de gynaecoloog. Tenzij een blauwe ziekenhuisjas, een uitstrijkje of een ijskoude eendenbek je ding is.

Mensen met een gynaecologiefetisj, bijvoorbeeld. Die spelen gynaecoloogje, waarbij de een de patiënt is en de ander, je raadt het nooit, de gynaecoloog. Ze kunnen daarbij gebruik maken van medische apparatuur. Bedrijven als medicaltoys.com en medfetuk.com verkopen instrumenten van “medische kwaliteit” om dit soort rollenspellen nog realistischer te maken: van speculums, thermometers en stethoscopen tot latex handschoenen en voetbeugels. De echte fanatiekelingen investeren zelfs in echte patiëntenstoelen, die zo duizenden euro’s kunnen kosten.

“Ik hou ervan om recht in een vagina te kunnen kijken, zodat je de baarmoederhals kunt zien,” verklaarde een van deze liefhebbers op een forum. “Het is een bijzonder inkijkje, dat je normaal gesproken niet zo snel krijgt.”

Deze fetisj is niet zo niche als je misschien verwacht. Er bestaan facebookgroepen voor, zoals deze, die toch al ruim vijfhonderd leden heeft. De website fetish.com heeft ook een gedetailleerde gids voor zo’n rollenspel, en Pornhub heeft bijna duizend video’s waarin een gynaecoloog voorkomt, waarvan sommige meer dan een miljoen keer bekeken zijn.

Photo courtesy of MedicalToys.com

Ik meldde me aan op een forum waar werd gepraat over deze fetisj: van aanbevelingen voor leuke video’s tot praktische tips over hoe je de voetbeugels het best kunt positioneren. Binnen een paar minuten werd ik aangesproken door een mannelijk forumlid.



Alex is al jaren in de ban van deze de fetisj, maar totdat hij deze fora ontdekte dacht hij de enige te zijn. “Mijn vrouw heeft er niet zoveel mee, dus ik ga weleens naar van die avondjes,” zegt hij. Hij vertelt dat hij vooral geniet van het machtige gevoel dat hij krijgt als hij een onderzoek uitvoert, wat natuurlijk wel vaker het ding is bij een fetisj. “Het komt er uiteindelijk allemaal op neer dat je macht uit wil oefenen.”

Gigi Engle is een gecertificeerde seksueel voorlichter, en de auteur van het boek All The F*cking Mistakes: A Guide to Sex, Love, and Life. Zij snapt deze fetisj volledig. Net als andere vormen van BDSM volgt deze een redelijk voorspelbare machtsdynamiek: “Het is uiteindelijk gewoon de klassieke verhouding tussen een dominant en een sub, met de patiënt als onderdanige,” zegt ze. “De lol zit vooral in het vernederen, en dat je de regels overtreedt in een afgebakende omgeving.”

Dat laatste is ook goed terug te zien in sommige posts op het forum. “Je kunt het helemaal aanpassen op je eigen fantasieën,” schreef een vrouw. “Je kunt er dingen doen die normaal gesproken nooit tijdens een onderzoek zouden kunnen.”

Het was lastig om vrouwen te spreken op dit forum – vooral omdat de meeste gebruikers heteroseksuele mannen lijken te zijn. “Er zijn hier inderdaad veel meer mannen,” zegt ook Alex. “Daar komt het wel op neer.”

Ik vroeg Lola Jean, een andere seksueel voorlichter, waar dit aan zou kunnen liggen. “Vanuit het heteronormatieve perspectief gezien, zou ik zeggen dat het komt doordat degene die de gynaecoloog speelt meestal de man is,” legt ze uit over de mail. “Als je een gynaecoloog bezoekt ben je immers waarschijnlijk een vrouw. Het ongemak komt waarschijnlijk doordat er niet alleen een machtsverhouding is tussen arts en patiënt, maar ook tussen man en vrouw.”

Ik vroeg me af hoe feministisch het eigenlijk is. Een cisman heeft in principe geen flauw idee hoe het is om door een gynaecoloog te worden onderzocht, en hoe ongemakkelijk dat kan zijn. En je zou ook kunnen zeggen dat deze fetisj het idee impliceert dat het vrouwelijke geslachtsorgaan iets mysterieus en onbekends is. Zou dat ook kunnen aanmoedigen om het vrouwelijk lichaam op een ouderwetse en ongezonde manier te fetisjeren?

Tonya Jone Miller werkte vijftien jaar bij een sekslijn en deed ook geregeld aan gynaecologie-rollenspellen. Ze schat in dat zo’n 5 procent van haar bellers daar geïnteresseerd in was, en vindt niet dat het vrouwonvriendelijk is.

“Ik denk dat veel mannen het interessant vinden omdat ze vrouwen beter willen begrijpen,” vertelt ze me in een Skype-gesprek. “Vroeger legden vrouwen nooit aan hun partner uit hoe het er bij de gynaecoloog aan toeging, maar tegenwoordig zijn er video’s en fora waar mensen hier uitgebreid over kunnen discussiëren.”

Vooral onder vrouwen lijkt er echter nog een groot taboe te heersen op deze fetisj – iets weerhield ze er in elk geval van om over hun ervaringen te vertellen. Wie daar wel toe bereid was, was Melissa Vitale van NSFW, een seksclub in New York. Volgens haar kan deze fetisj vrouwen juist helpen om in hun kracht te komen. “Ik hou van dit onderwerp!” was het eerste dat ze me mailde. “Ik wist zelf ook nooit dat een rollenspel met artsen zo erotisch kon zijn, totdat een van onze filialen een keer een kamer had met een doktersthema.”

Zelf werd ze erdoor gegrepen toen ze zelf met haar partner de kamer in ging, vertelt ze. “Ik wilde meteen dat hij een onderzoek bij me uit zou voeren. Het was erg erotisch, want in tegenstelling tot alle andere keren dat ik in de stoel lag en ik me machteloos waande, voelde ik me nu sensueel, en in mijn kracht staan.”

Ook Tonya vindt dat de fetisj juist getuigt van emancipatie. “Vrouwen kunnen zich gewoon ontspannen en alles laten gebeuren,” zegt ze. “Deze fetisj bevrijdt ons van het idee dat we de pleasers zijn, die het de man naar zijn zin moet maken.”

Hun enthousiasme doet niks af aan het feit dat er verder amper vrouwen waren die over hun ervaringen wilden vertellen, en er dus nog wel een taboe op heerst – het zegt ook wel wat dat de vrouwen die er wel over spraken net seksuele voorlichter zijn, of in de seksindustrie werken. Maar uiteindelijk weten zij ook wel als geen ander waar ze het over hebben.