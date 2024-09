Er zijn nu apparaatjes die elektriciteit onttrekken aan jouw maagzuur

In de toekomst zullen er steeds meer apparaten in ons lichaam zitten. Zo loopt er al een Nederlander met een OV-chipkaart in zijn hand rond, en zijn inneembare apparaten misschien wel de toekomst van mobiele betalingen. Maar al deze apparaten hebben natuurlijk wel energie nodig om te functioneren. Een perfecte oplossing voor dit probleem lijkt nu te zijn gevonden, we kunnen de energie namelijk gewoon uit ons maagzuur halen.

Uit onderzoek dat gisteren is gepubliceerd in Nature Biomedical Engineering blijkt dat het nu mogelijk is om kleine pil-achtige machientjes in te slikken die energie kunnen halen uit menselijk maagsap. Ze zijn zo efficiënt dat ze meerdere maanden of zelfs nog langer in de maag en dunne darmen actief kunnen blijven.

“Ons werk opent de deur naar een heel nieuw tijdperk,” vertelt gastro-enteroloog, biomedisch ingenieur en hoofdauteur Giovanni Traverso. “Doordat de machientjes ontzettend lang actief blijven, kunnen we bijvoorbeeld ziektesymptomen veel intensiever monitoren.”

Het apparaatje van zink en koper laadt zichzelf op door elektrolyten uit het maagzuur te halen. Hierdoor vindt een soort elektrische schok plaats, en ontstaat er energie. Voor de test gebruikten de onderzoekers een monitor om de lichaamstemperatuur te meten. Het apparaatje stuurde gedurende zes dagen elke twaalf seconden informatie naar een externe meter. Daarnaast liet het prototype ook zien dat het mogelijk was om een vloeistof af te geven met behulp van de energie. Het kan dus ook automatisch medicijnen afgeven.

Deze technologie wordt op dit moment vooral gericht op gebruik in de medische wereld. De bekendste is waarschijnlijk een inneembare cameracapsule die een dag lang de dunne darm in de gaten kan houden. Dit kan binnenkort veel langer.

Dat is ook hard nodig, want er wordt nu vaak gebruik gemaakt van normale batterijen en die zijn meestal giftig. In augustus 2016 ontwikkelde wetenschappers al de eetbare batterij, maar de uitvinding van deze week is vele malen beter.

De onderzoekers gaan de komende tijd op zoek naar nog andere manieren om energie te halen uit het lichaam. Leuk, want misschien kunnen we binnenkort wel een klein wi-fi routertje inslikken als we een keertje op ayahuascakuur gaan in de Amazone, of zoals Traverso het zegt: “De toekomst van inneembare apparaten zou wel eens ingrijpend kunnen veranderen de komende tijd.”