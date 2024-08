Er zijn nu pitloze avocado’s, omdat mensen in hun tengels blijven snijden

Zal de tijd ooit rijp zijn dat we de avocado beu worden? Hoewel de vrucht verantwoordelijk is voor de lege bankrekening van veel jonge mensen, een enorme zwarte markt creëerde, en zorgt dat we regelmatig onze hand openhalen, raakt die nooit uit de gratie.

Kan het nog beter? Jazeker, want deze week is er een spannende ontwikkeling gaande: pitloze avocado’s.

Het pitloze godsgeschenk heeft ook nog eens een eetbare schil en is te koop bij de Engelse supermarktketen Marks & Spencer. Je bespaart maar liefst twee hele minuten die je normaal besteedt aan die helse pit en die vreselijke schil.

De vrucht staat bekend als ‘cocktailavacado’ en groeit in december in Spanje. Het pitloze kerstcadeau wordt meestal in restaurants gebruikt, en ze zijn meestal niet te koop in gewone supermarkten. Maar dat was vroeger. Je moet vanaf nu nooit meer moeite te doen om die ellendige pit te verwijderen, of te wachten totdat de voorgesneden stukjes ontdooid zijn. Deze variant schuif je meteen naar binnen. Denk ik.

Hij ziet er uit als een kleine courgette en is zo’n vijf tot acht centimeter lang. De avocado’s komen van een avocadobloesem die niet bestoven is, waardoor de pit zich niet ontwikkelt.

Als je een pitloze avocado in je grijpgrage klauwtjes wil krijgen, moet je wel eerst een tripje naar Engeland boeken. De keten is namelijk dit jaar in Nederland gestopt.

Maar als het je lukt om deze pitloze godsgeschenken in huis te halen, raden we je aan om die extra twee minuten te gebruiken om eens goed na te denken over de keuzes die je in je leven maakt.

Dit artikel verscheen eerder op Munchies Nederland.