Er zijn nu speciale verpakkingen voor millennials die geen rauw vlees willen aanraken

Jonger dan dertig zijn is moeilijk. Je hebt continu te maken met oude mensen (ouder dan veertig), die luid hun Werther’s Originals uitpakken en overhaaste generalisaties maken over je avocado-obsessie. Je moet je zorgen maken over je overweldigende studieschuld, over onze slinkende natuurlijke hulpbronnen en of je het nu wel of niet oké vindt dat Bas met z’n gelkapsel ook op Best Kept Secret is.

Daarnaast moet je af en toe rauw vlees vastpakken.

Maar Sainsbury’s, een van de grootste supermarktketens van Groot-Brittannië, wil deze verschrikkelijke handeling en het adembenemende stressniveau dat ermee gepaard gaat aanpakken. Binnenkort komt er een nieuwe kipverpakking, die het mogelijk maakt dat hun teergevoelige millennialklanten het vlees rechtstreeks uit de plastic verpakking in de pan kunnen schuiven en met geen vinger de glinsterende, rauwe kip aan hoeven te raken.

Volgens The Sunday Times besloot de keten om de verpakking te veranderen, nadat uit een marketingonderzoek bleek dat 37 procent van de millennials aangaf dat ze “niet wilden omgaan met rauw vlees” als ze aan het koken waren. “Klanten, vooral jongeren, zijn behoorlijk bang om rauw vlees aan te raken,” zegt Katherine Hall, de productontwikkelingsmanager van vlees, vis en gevogelte bij Sainsbury’s. “Met deze verpakking kunnen mensen het vlees gewoon in de pan kieperen zonder het aan het raken.”

Hall zegt dat hun klanten van in de twintig zoveel afschuw voelen omdat ze “ te weinig onderwijs” over voedselveiligheid hebben gehad of omdat ze er zo aan gewend zijn om uit eten te gaan, dat ze er de voorkeur aan geven “dat iemand anders voor ze kookt.” Weer anderen maken zich zorgen dat ze een voedselvergiftiging krijgen als ze rauw kippenvlees aanraken. (Hall zegt dat een deelnemer aan het onderzoek toegaf dat ze antibacterieel desinfectiemiddel op een bord spoot voordat ze kip ging bereiden.)

Hoewel sommige klanten opgelucht zullen ademhalen, rollen ook heel wat mensen met hun ogen. “Dus ze gaan MEER plastic verpakkingen gebruiken, terwijl andere supermarkten juist proberen te minderen? Gestoorde @sainsburys! Als je het niet aankunt om rauw vlees aan te raken, zou je het niet moeten eten,” tweette een bozeling. De Daily Post, een krant uit Wales, schreef in hun artikel over de aankondiging van Sainsbury’s: “De zogenaamde millennials – mensen die na 1980 zijn geboren – worden door ouderen de unieke-sneeuwvlokjes-generatie genoemd. Dat komt grotendeels doordat ze over het algemeen zo gevoelig zijn, liberale politieke opvattingen hebben en ze nogal zelfbewust zijn – hoewel ze ook vaak gestereotypeerd worden als dat ze te beschermd opgevoed zijn en het idee hebben dat ze overal recht op hebben.”

Sainsbury’s zegt dat de nieuwe kippenverpakkingen op 3 mei in de winkels zullen liggen. Laten we hopen dat iedereen het tot die tijd redt.

