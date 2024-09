Hoe het is om een vrouwelijke potloodventer te zijn

Naaktloperij wordt vaak geassocieerd met een man in een lange regenjas die donkere steegjes en afgelegen paadjes onveilig maakt met zijn blote piemel. Maar er zijn ook vrouwen die erop kicken om hun geslachtsdelen aan wildvreemden te laten zien. Waarom kijken we anders naar mannelijke dan naar vrouwelijk exhibitionisten?

Toen Sara* 21 was, kwam ze erachter dat ze het lekker vond om zonder ondergoed naar buiten te gaan. “In het begin deed ik dan weleens mijn shirt omhoog of liet ik zien dat ik geen onderbroek aanhad,” vertelt ze. Haar vriendje vond dat best sexy, dus ze ging steeds verder. “We deden eerst fotoshoots terwijl ik alleen maar een lange jas droeg, met niks eronder. Uiteindelijk kleedde ik me zelfs op straat uit voor wildvreemde mensen.”

Sara vond het publiekelijk naaktlopen zo fijn dat ze nu als naaktmodel op Twitter te vinden is. Daar staat ze bijvoorbeeld naakt naast een waterval te poseren of houden twee mannelijke toeristen haar gespreide benen in de lucht.



In haar foto’s zie je dat ze veel publiek trekt. Zowel mannen als vrouwen loeren op de achtergrond naar haar lichaam. Ze zegt dat mensen soms vreemd opkijken, maar ze heeft nooit een boete hoeven te betalen en ze is nooit gearresteerd. Er heeft zelfs nog nooit iemand geklaagd over haar naaktloperij.

“Mensen reageren heel aardig, ze lijken het wel leuk te vinden,” vertelt ze. “Ze zijn wel geschokt, maar dat is wel normaal denk ik.”



Sara is exhibitionist. Ze geniet ervan om bekeken te worden terwijl ze naakt is. Bij het woord exhibitionist denken veel mensen al gauw aan gluiperige potloodventers in donkere steegjes, maar er zijn natuurlijk ook vrouwen die het leuk vinden om in het openbaar hun kleren uit te trekken.

Maar niet al het openbaar bloot is exhibitionisme. Even snel je tieten laten zien aan je lief in een overvolle bibliotheek of even snel een foto maken onder je rokje, dat is impulsief exhibitionisme. Echt exhibitionisme komt maar weinig voor volgens Dr. Justin Lehmiller, hoofd van Sociale Psychologie aan Ball State University in Indiana. Dat heeft er natuurlijk ook mee te maken dat openbaar naaktlopen illegaal is. In Nederland is het niet toegestaan om op openbare plekken naakt te zijn, tenzij het een aangewezen gebied is. Op privéterrein – in eigen huis en tuin – mag je wel naakt rondlopen.

“Mensen worden opgewonden van de geschokte reacties die ze krijgen als ze hun geslachtsdelen laten zien,” vertel Lehmiller aan Broadly. “En dan bedoel ik niet dronken vrouwen die een keer hun borsten laten zien. Het gaat om mensen die seksueel opgewonden raken door voorbijgangers te shockeren en verrassen met hun blote lijf.”



In verhouding tot mannen zijn er maar weinig vrouwen die zich echt exhibitionist noemen. In een Zweedse enquête onder 2450 mensen gaf 2,1 procent van de vrouwen toe tenminste één keer een exhibitionistische uitspatting te hebben gehad, tegenover 4,1 procent van de mannen. De motivatie voor potloodventen is voor beide geslachten hetzelfde: ze vinden het geil.



“Het spannendste eraan is dat je betrapt kan worden,” vertel Amanda (38), die net als Sara via een mannelijke partner met exhibitionisme in aanraking kwam. “Maar het gevoel van de wind en het zonlicht op die lichaamsdelen is ook ongelofelijk.”

“Als een meisje haar tieten laat zien terwijl ze op de bar danst, zien we dat als feestgedrag, niet als een seksuele misdaad.”



Of het nou gaat om wat anonieme borstenfoto’s of dat je je ondergoed zogenaamd vergeet als je naar de supermarkt gaat, er zijn ook vrouwen die geil worden van het idee dat wildvreemden hen naakt zien. Het grootste verschil tussen mannelijke en vrouwelijke exhibitionisten is volgens seksuoloog Timaree Schmit dat vrouwen minder negatieve reacties krijgen dan mannen. Volgens haar heeft dat ermee te maken dat vrouwelijk naakt sociaal geaccepteerd is.

“Als exhibitionisten crimineel gedrag vertonen, dan zijn dat vaak mannen. Maar vergeet niet dat dat in een culturele context is waarin we het prima is als vrouwen in het openbaar hun kleren uittrekken,” vertelt Schmit. “Als een meisje haar tieten laat zien terwijl ze op de bar danst, zien we dat als feestgedrag, niet als een seksuele misdaad.”



In de Verenigde Staten wordt er in de wetgeving weinig tot geen onderscheid gemaakt tussen mannen en vrouwen als het gaat over naaktlopen. Ondanks dat topless gaan toegestaan is in 33 staten, worden vrouwen zonder bovenstukje soms gearresteerd omdat ze de openbare orde zouden verstoren. In Nederland mag je in recreatiegebieden zelf inschatten hoe verstanding het is om naakt te gaan, al wordt aangeraden om er wel een beschutte plek voor te zoeken.



Maar er is wel een cultureel verschil tussen mannelijk en vrouwelijk exhibitionisme. Naakte mannen worden eerder gezien als een seksuele bedreiging. Vrouwen niet en ze worden dus minder vaak aangegeven bij de politie, vertelt Legmiller. “Dit kan komen omdat er een stuk minder vrouwelijke naaktlopers zijn. Maar het kan er ook aan liggen dat de slachtoffers van vrouwelijke naaktlopers er geen melding van maken, omdat het niet als gevaarlijk wordt ervaren.”



Toch is de associatie van exhibitionisme met seksuele dreiging niet helemaal onterecht. In een onderzoek uit 2006 kwam naar voren dat van 200 exhibitionisten “een aantal vanwege seksuele (23.6%), gewelddadige(31.3%) of andere criminele misdrijven (38.9%) waren opgepakt of veroordeeld .” Ook andere onderzoeken laten zien dat er een verband bestaat tussen exhibitionisme en afwijkend seksueel gedrag.



“Mensen vinden het leuk als meisjes het doen. Maar bij jongens wordt het veroordeeld, alsof er iets mis met ze is,” vertelt Sara. “Ik snap niet echt waarom. Misschien komt het bij jongens agressiever over of vinden ze het er minder aantrekkelijk uitzien.”



Sara is niet bang om gepakt te worden, maar ze is soms wel bang dat de mensen uit haar geboortestad haar twitterpagina ontdekken.



Voorlopig heeft ze in ieder geval als doel om het menselijk naakt te normaliseren, of mensen die haar tijdens een fotoshoot tegenkomen dat shockerend vinden of niet. “Het is gewoon een lichaam,” vertelt ze. “Mensen moeten er niet zo moeilijk over doen. Er zijn wel ergere dingen in de wereld.”



*De namen zijn gewijzigd om de identiteit van de bron te beschermen. De namen zijn bekend bij de redactie.

