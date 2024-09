Zorgwekkende cijfers over heteroseksuelen die er te laat achterkomen dat ze hiv hebben

In Engeland wordt er gewaarschuwd voor heteroseksuele mannen en vrouwen die niet doorhebben dat ze een risico lopen, waardoor de diagnose pas komt nadat het virus al veel schade heeft aangericht. Ook in Nederland is het vooroordeel dat hiv een ‘homoziekte’ is, een van de redenen dat heteroseksuelen zich minder snel laten testen.

Volgens Britse onderzoekers is er een alarmerend aantal heteroseksuele mannen en vrouwen in Engeland dat zich niet realiseert dat ze geïnfecteerd zijn met hiv, tot het moment dat het virus al blijvende schade heeft aangericht. Vorig jaar werd 40 procent van alle nieuwe hiv-gevallen pas laat gediagnosticeerd. In Nederland wordt geschat dat ongeveer vier op de tien mensen met hiv heteroseksueel zijn, en volgens het Aids Fonds zijn er van de 22.100 mensen met hiv ongeveer 2700 die dat niet weten.

In Engeland had in 2015 bijna de helft, 49 procent, van de vrouwen die met hiv werden gediagnosticeerd dat pas in een later stadium van de ziekte door, en bij heteroseksuele mannen met hiv was dit zelfs 55 procent. Volgens onderzoekers is het dus van groot belang dat ook heteroseksuele mensen bewuster worden van het risico op hiv.

Bij een late hiv-diagnose kan het virus je immuunsysteem namelijk al hebben aangetast. In dat stadium daalt het aantal CD4 (de witte bloedcellen die een infectie tegengaan) onder de 350. Bij volwassenen zit die hoeveelheid normaal gesproken tussen de 500 en de 1500. Daalt dat aantal onder de 200, dan loop je het risico om serieus ziek te worden of zelfs dood te gaan. Soms kan het drie tot vier jaar duren voordat je merkt dat er minder witte bloedlichamen in je lichaam zitten. En in die tussentijd kun je dus ook anderen besmetten.

Homoseksuele en biseksuele mannen lopen wel nog altijd het grootste risico op hiv, maar zij laten zich ook sneller testen. In 2015 werd meer dan de helft van de diagnoses bij homoseksuele en biseksuele mannen vastgesteld: 3320 van de 6095 gevallen in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland waren er in 2015 zo’n 1100 diagnoses, waarbij 700 tot 750 werd gediagnosticeerd bij homoseksuele en biseksuele mannen.

Dat hiv meer bij homoseksuele mannen voorkomt, is een van de redenen dat het bij heteroseksuelen vaak pas zo laat wordt ontdekt. “Veel mensen denken dat het hen niet kan overkomen,” vertelt Simone Howard van het Terrence Higgins Fonds. “Heteroseksuelen denken dat ze minder risico lopen dan anderen. Ze denken dat ze voornamelijk risico lopen op chlamydia of herpes, waar wel veel over gesproken wordt.”

Het foute vooroordeel dat hiv een homoziekte is, is een van de belangrijkste redenen voor de te late diagnoses. Ook in Nederland leeft dat vooroordeel: toen de PrEP-pil, een preventieve hiv-remmer, in Nederland werd geïntroduceerd, werd deze bij de GGD alleen getest bij homoseksuele mannen en transgenders. In het Verenigd Koninkrijk strijden activisten er ook voor om de PrEP-pil beschikbaar te maken voor risicogroepen – sekswerkers, mensen uit de Afrikaanse gemeenschap, homoseksuelen en biseksuele mannen –, maar het homofobe stigma dat de media aan het medicijn hangt, heeft ervoor gezorgd dat de pil niet is goedgekeurd door de nationale gezondheidsdienst in Groot Brittannië. Ondanks het overduidelijke bewijs dat de pil wel effectief is.

Tegenwoordig kunnen mensen met hiv nog een lang en gezond leven leiden, zolang de infectie op tijd wordt vastgesteld. Anders werkt de behandeling niet goed. “Als je niet op tijd wordt behandeld, kan je dodelijk ziek worden van het virus,” vertelt Howard.

De zorgwekkende cijfers laten zien dat het belangrijk is om mensen beter in te lichten over hiv. “Door een gebrek aan kennis en begrip over hoe je het virus overbrengt, gebeurt het dat mensen te laat worden gediagnosticeerd,” legt Howards uit. Meer voorlichting op scholen en universiteiten, waar mensen seksueel actief worden, is volgens haar daarom noodzakelijk.

“Het gaat erom dat mensen al op jonge leeftijd leren wat hiv is, en dat het zo onderwerp van gesprek wordt.”

