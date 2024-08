Erectiestoornissen kunnen nu met “smart” cockrings en AI worden behandeld

Door de geschiedenis de erectiestoornis – onder andere het onvermogen om een stijve penis te krijgen – klasse noch leeftijdsgroep gespaard. Koning Lodewijk XVI van Frankrijk had naar verluidt op zijn vijftiende al een erectiestoornis (ES). De oude Egyptenaren gebruikten lotusbloemen om impotentie te behandelen. In het oude Griekenland en Rome droegen mannen stenen talismannen, of aten ze de genitaliën van hanen en geiten om hun viriliteit een boost te geven.

Het zal dus niet als een verrassing komen dat er in de afgelopen twintig jaar een volledige technologische sector is opgebloeid die beweert erectieproblemen te behandelen en seksuele functioneren te verbeteren. Er wordt verwacht dat de erectie-tech-industrie in 2027 1,7 miljard dollar (1,55 miljard euro) waard te zijn.

Steeds meer entrepreneurs, dokters en grotere corporaties patenteren technologie – van “smart” cockrings die nachtelijke uitstoot (ejaculaties tijdens de slaap) en vitale functies bijhouden tot gestuurde masturbeerapparaten die gebruik maken van cognitieve dissonantie en AI – met de claim dat ze een eeuwenoud probleem willen voorkomen of genezen.

Een goudkoorts voor remedieën nu de erectiestoornis in opkomst is

Het is nog nooit zo druk geweest op de markt voor ES-behandelingen. De gerenommeerde uroloog Dr. James Elist, wiens baanbrekende onderzoek naar de negatieve effecten van roken tot een Californische wet uit 1982 leidde waardoor sigaretten gelabeld moesten worden met waarschuwingen over impotentie, heeft zich de afgelopen twintig jaar beziggehouden met penisvergroting en viriliteit. Hij heeft ook ‘s werelds eerste door de FDA goedgekeurde penisvergrotingsimplantaat, de Penuma/Himplant, gepatenteerd.

Zijn zaken staan er goed voor; hij vertelt Motherboard dat zijn patiënten de afgelopen twintig jaar steeds jonger zijn geworden, iets wat hij voornamelijk wijt aan levensstijlfactoren zoals een toename van stress, diabetes en obesitas bij jongere mensen. Andere oorzaken zijn volgens Elist onder andere COVID-19 (wat aderen door het hele lichaam treft) en het recreatieve gebruik van Viagra door jonge, gezonde mannen.

“Veel dingen kunnen ES veranderen en omdraaien, maar men moet altijd z’n zorgverlener raadplegen,” vertelt Elist aan Motherboard.

Hoewel medicatie zoals Viagra en Cialis al tientallen jaren bestaat (en nu gemoderniseerd wordt door een nieuwe golf van sublinguale medicatie zoals Rugiet), is ES-gerelateerde smart technologie, die gebruik maakt van met apps verbonden apparaten en medische data om seksuele dysfunctie te behandelen, nog relatief nieuw.

Productafbeeldingen met dank aan Firmtech

Een van die smart sekstechnologiebedrijven is FirmTech. De FirmTech Tech Ring is een vibrerende cockring die de nachtelijke erecties van de drager tijdens de slaap, de duratie ervan, en de hardheid van de penis bijhoudt. Gebruikers kunnen hun data via een gelinkte app bekijken, en de prettige beklemming van de ring zelf helpt de penis hard te blijven, aldus Elliot Justin, de oprichter van FirmTech aan Motherboard.

“Seksuele gezondheid is niet iets wat op zichzelf staat. Het is een weerspiegeling van je algemene gezondheid.”

Justin, een specialist in spoedeisende geneeskunde, vertelt Motherboard dat hij in 2015 voor het eerst geïnspireerd raakte toen hij met een dokter van de Universiteit van Utah aan het ontwerp van een katheter werkte die na een beroerte de instabiele bloeddruk onder controle kon krijgen. Een van Justins collega’s realiseerde zich dat dit werk meer teweeg zou kunnen brengen en daagde hem uit om een manier te verzinnen om het aantal nachtelijke erecties van mannen te tellen, aangezien die een belangrijke indicator van cardiovasculaire gezondheid zijn.

Als een dokter die talloze cardiovasculaire noodgevallen had meegemaakt, en als een zelfverklaarde cockring-liefhebber, besloot Justin om in feite een smartwatch voor je penis te ontwikkelen.

“Het is een beetje zoals een hartaanval of een beroerte: er is geen noodsituatie waar de man zo bij betrokken is als het niet omhoog kunnen krijgen van zijn jongeheer,” zegt Justin. “Seksuele gezondheid is niet iets geïsoleerds. Het is een weerspiegeling van je algemene gezondheid.”

FirmTech is slechts een van de recente erectie-bedrijven die ons op een nieuwe manier over penisgezondheid na willen laten denken. Patricia López werkte jarenlang in de seks-techindustrie voordat ze Myhixel oprichtte, nog een erectie-technologie die cognitieve gedragstherapie gamificeert om vroegtijdige ejaculatie te behandelen en seksuele functie te verbeteren door middel van een gestuurd masturbatieapparaat dat aan een app gelinkt is.

De nieuwste versie van de Myhixel Play-app gebruikt AI om de gebruiker gepersonaliseerde en realtime begeleiding te geven terwijl ze een acht weken durend en klinisch getest programma volgen dat is ontwikkeld door onderzoekers van het ISM (Murcia Seksuologisch Instituut) en de Universiteit van Elche in Spanje. Bewegings- en snelheidssensoren registreren elke stap van de masturbatiesessies van gebruikers om datapunten zoals duratie, intensiteit en hartslag te leveren, en op basis van die data beveelt de app geïndividualiseerde cognitieve gedragstherapie aan om te helpen met de mentale aspecten van vroegtijdige ejaculatie, evenals aanbevelingen over voedsel en fitness voor de fysieke aspecten.

“Het gebruik van AI in de ES-techindustrie zou kunnen leiden tot meer gepersonaliseerde en effectieve behandeling voor mensen met ES,” vertelt Bernardo Ronquillo, CTO van Myhixel, aan Motherboard. “AI-aangedreven apparaten zouden data over iemands seksuele gezondheid kunnen analyseren en afgestemde behandelplannen kunnen verschaffen, waaronder het gebruik van smart seksspeeltjes voor therapie of stimulatie.”

Waar gaat die data naartoe?

Erectietechnologie verzamelt van nature een hoop intieme data. AI kan de gepersonaliseerde en therapeutische toepassingen van erectietechnologie verbeteren, maar het kan ook de risico’s omtrent databeveiliging en privacy verhogen. De federale Health Insurance Portability and Accountability Act uit 1996 (HIPAA) beschermt alleen informatie die direct wordt uitgewisseld tussen een erkend medisch hulpverlener en de patiënt. Al het andere – van de data die een app over je ejaculatietijden heeft verzameld tot de persoonlijke informatie die je invoert wanneer je een profiel aanmaakt – is vrij spel.

Jen Caltrider, een dataprivacy-expert bij Mozilla die recent een project aanvoerde waarbij de databeveiliging en privacy van geestelijke gezondheidsapps (die berucht zijn om hoe ondermaats ze zijn) werden geanalyseerd, zegt dat databeveiliging vaak neerkomt op de voorzieningen van het bedrijf dat het product maakt, en dat kleinere bedrijven vaak simpelweg de voorzieningen niet hebben om voor alle encryptie te betalen. Myhixel claimt “compleet beveiligde, versleutelde diensten” te gebruiken, aldus Roquillo, en Justin zegt dat FirmTechs gebruikersdata wordt versleuteld door AWS, de industriestandaard. Maar wetgeving omtrent databescherming is bij dergelijke gezondheidsapps in het beste geval vrij vaag.

“Net als de informatie die je Fitbit over je verzamelt, gezondheidsdata is… maar omdat het niet door een gezondheidsdeskundige wordt verzameld is het gewoon de data die een bedrijf verzamelt en bezit, en je moet ze er maar mee vertrouwen,” zegt Caltrider.

Dataprivacy is een nog grijzer gebied, aldus Caltrider, die op het privacybeleid van FirmTech wijst. Dat is wat betreft erectietechnologieën vrij standaard, schetst dingen in grote lijnen en staat doe dat data met derden en gelieerde ondernemingen wordt gedeeld.

“Ik bedoel, data is geld. Ik verbaas me er altijd over hoeveel informatie we opgeven en hoe bedrijven manieren vinden om er geld aan te verdienen,” zegt Caltrider.

Smart seksspeeltjes, slimmere seksrobots?

De snelle groei van AI en smart seksspeeltjes heeft ook het potentieel om de robotica- en prothese-industrie te transformeren. Onderzoekers kunnen de data die door smart seksspeeltjes wordt gegenereerd voor geavanceerde robotica gebruiken om protheses te maken die meer realistischere feedback aan gebruikers kunnen geven en aanraking kunnen simuleren.

Glenise Kinard-Moore, een gecertificeerde expert in informatiebeveiliging en bedenker van VDOM, een prosthetische penis met Bluetooth-functie die ook door mindervalide mensen gebruikt kan worden, vertelt aan Motherboard dat ze optimistisch is over de voordelen van protheses met AI-functies en gelooft dat realistische seksrobots in de nabije toekomst zouden kunnen verschijnen.

VDOM-oprichter Glenise Kinard-Moore (credit Ira Carmichael)

“Door data over gebruikspatronen en fysiologische responsen te verzamelen zouden protheses met AI-functies aangepast kunnen worden om de behoeftes van hun gebruikers beter te voorzien,” zegt Kinard-Moore. “Een ES-techapparaat zou bijvoorbeeld AI kunnen gebruiken om het seksuele respons van een gebruiker te analyseren en het niveau van stimulatie of druk aan te passen om de ervaring te optimaliseren. Een andere potentiële implicatie is het gebruik van AI in robotica. Nu AI-technologie steeds geavanceerder wordt, kunnen we ons voorstellen dat er robots worden ontwikkeld die zijn ontworpen om seksueel gezelschap of assistentie te bieden. Deze robots zouden AI kunnen gebruiken om individuele voorkeuren te leren en zich daarop aan te passen en zo een meer gepersonaliseerde ervaring te verschaffen,” zegt Kinard-Moore.

Als elke evolutie in AI-technologie ons dichter bij een wereld brengt die wordt bevolkt door Blade Runner-achtige seksrobots, zegt Kinard-Moore dat ze hoopt dat bedrijven zich bewust blijven van ethiek en niet de dystopische route kiezen. “Net als bij elke opkomende technologie is het belangrijk om rekening te houden met de ethische implicaties van deze ontwikkelingen,” zegt ze. “Er zijn zorgen over het potentieel van AI-aangedreven seksrobots om schadelijke genderstereotypen in stand te houden of vrouwen nog verder te objectificeren.”

Aangezien een erectiestoornis zowel een medische kwestie als een technologische gelegenheid is, lijkt het er niet op dat de groei van de erectietechnologie-markt binnenkort gaat stoppen. “Terwijl deze technologieën zich blijven evolueren is het belangrijk dat zowel ontwikkelaars als gebruikers de ethische implicaties in overweging nemen en kunnen garanderen dat ze op een verantwoordelijke en respectvolle manier worden gebruikt.”

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op VICE US.

