Ergens in de Namibische woestijn wordt permanent ‘Africa’ van Toto afgespeeld

Het nummer Africa van Toto bestaat inmiddels al meer dan 35 jaar, maar op de een of andere manier wordt het nog altijd op handen en voeten gedragen. Door de generatie die de geboorte van het nummer zelf nog heeft meegemaakt, maar ook door jongere mensen – het waren vooral jongeren die ervoor verantwoordelijk waren dat het afgelopen december zowaar eens in de top 10 van de Top 2000 eindigde.

Er is ook een twitterbot die al twee jaar lang de hele dag zinnen uit de songtekst tweet. De Namibisch-Duitse kunstenaar Max Siedentopf heeft nu iets soortgelijks bedacht, maar dan misschien nog veel beter: een muziekinstallatie die midden in de woestijn van Namibië staat en muziek afspeelt, en niet zomaar muziek, maar uitsluitend Africa. En dat zal het voorlopig ook nog wel even blijven doen, aangezien de installatie op zonne-energie werkt en niemand precies weet wat de exacte locatie is.

Videos by VICE

De installatie, genaamd Toto Forever, bestaat uit zeven witte blokken met speakers erop die aan een mp3-speler bevestigd zitten. Het is bedoeld als ultieme hommage aan deze klassieker uit 1982, vertelt Siedentopf. “Het is misschien wel een van de populairste liedjes van de afgelopen vier decennia.”

Siedentopf hoopt dat het werk nog jaren mee zal gaan, en daarmee ook het nummer. Hij gaat ervan uit dat het op een dag verzwolgen zal worden door het woestijnzand – al valt natuurlijk ook niet uit te sluiten dat het voor die tijd gevonden zal worden door een extreem toegewijde schatzoeker.

Bekijk meer beelden en beluister meer geluiden van de installatie hieronder: