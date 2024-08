“It’s a Match!”: een erotisch festivalverhaal voor als je eenzaam in je tent ligt

Voor onze Festival Guide vroegen we twee vooraanstaande en retegetalenteerde schrijvers (die toevallig ook de eindredacteur en de allereerste hoofdredacteur van VICE Nederland zijn geweest) om een bloedgeil verhaal te schrijven dat jij kan lezen als je een beetje eenzaam in je tent ligt, bijvoorbeeld in de regen op een niet nader te noemen festival in de buurt van Biddinghuizen. Lees hieronder het erotische verhaal dat Marten Mantel schreef met de titel “It’s a Match!” en check al onze verhalen en video’s over festivals op deze pagina.

Te lui om te lezen? Beluister dan hieronder de ingesproken versie.

Videos by VICE

Asha 22:04

Hey

Ben je lowlands?

Jordy 22:05

Hey Jah

Asha 22:05

Zin om af te spreken

Jordy 22:05

Ok is goed

Asha 22:05

Heb jij tent

Jordy 22:06

Jah

Ik sta op camping 5

Over half uurtje?

Groene quechua aan het slootje

Niet veel later zwalkte Asha camping 5 op – opgewonden, moe en dronken, maar vooral opgewonden. Zodra ze een slootje naderde zag ze de tent al staan: zo’n kotsgroene Quechua waar zelfs zwarte Vans origineel bij afsteken. Ze opende de ritssluiting, kroop naar binnen en keek verbaasd naar de enorme muur van blikjes knakworst en zakken witte puntjes die achterin de tent was opgesteld. Net toen ze plaatsnam op het verkreukte eenpersoonsslaapzakje dat er lag, kwam er TUDUDUM! uit haar telefoon geschetterd.

Jordy 22:29

Ben iets later, kom er zo aan

Asha 22:29

Ik zit klaar

De zon had de hele dag op de tent staan branden, en zweetdruppels raceten omstebeurt vanaf haar hals het decolleté van haar jurkje in. Ze sloot de tentingang, trok haar schoenen, sokken, jurkje en slipje uit en ging naakt op haar zij liggen: haar hoofd balancerend op haar hand, haar benen over elkaar gevouwen en haar schouders zo gedraaid dat het licht op de meest flatteuze manier op haar borsten zou vallen.

Toen ze enkele verveelde minuten later in deze verleidelijke lichaamshouding iets op haar telefoon aan het lezen was over een gruwelijke aanslag in Kuala Lumpur, hoorde ze voetstappen naderen. Asha wierp haar telefoon over haar schouder en gooide als extra troef haar bezwete krullen naar voren, zodat ze daar uitdagend door- heen kon turen. Maar toen hoorde ze iets onverwachts, iets waarvan haar mond van standje ‘aanlokkelijke glimlach’ overging in standje ‘onverwachte augurk op mijn hamburger’. Ze hoorde gezoen, vlak voor de tentingang.

“Is dit je tent?”, vroeg een hijgerige stem tussen twee smaksessies in. “Ja,” kreunde een andere. Asha’s mond viel open, en zodra er aan de ritssluiting gefriemeld werd deinsde ze achteruit met de souplesse van een dikke kat die bedreigd werd met een salade.

Ze vluchtte achter de muur van witte puntjes en knakworst, en aanschouwde tussen twee blikjes door hoe een donkerharige en een blonde man omstebeurt de tent inkropen. Ze begonnen de kleding van elkaars lijven te scheuren en grondig elkaars lichamen te inspecteren met de tong. Zittend op hun knieën en gekleed in alleen nog hun boxershorts wreven ze hun duidelijk zichtbare erecties tegen elkaar aan. Ze zoenden elkaar hijgend op de mond en in de hals, tot de blonde van de twee met zijn lippen een pad naar beneden volgde. Via een tepel, de buikspieren en de navel van de donkerharige man kwam hij uiteindelijk bij de zwelling in zijn ondergoed terecht, waar de blonde de aandacht van zijn mond gretig focuste op de vochtige plek die op eikelhoogte was ontstaan.

Asha loerde inmiddels gehypnotiseerd over de muur van knakworst heen – ze vergat bijna dat ze haar ademhaling onder controle moest houden om niet betrapt te worden als de zeer naakte voyeur die ze was. Ze zag hoe de blonde man de boxer van de donkerharige omlaag trok en gulzig observeerde hoe zijn harde piemel tevoorschijn floepte. Toen nam hij deze in de mond en begon hij eraan te zuigen alsof de pik alle geheimen van het universum bevatte. De donkerharige man kreunde zachtjes in de richting van het lage tentdak, en zijn ogen sloten zich.

TUDUDUM! schalde er opeens door de tent, en zijn ogen gingen weer open.

Asha zakte onmiddellijk naar de grond, sloeg haar hand voor haar mond en tuurde door het verfrommelde plastic van een aangebroken zak witte puntjes heen. De donkerharige man keek verwonderd om zich heen, maar zag Asha niet – en omdat de blonde man onverminderd doorging met aan zijn piemel zuigen alsof deze de allerlaatste M&M’s op planeet aarde bevatte, sloot hij al snel de ogen weer.

Asha zuchtte opgelucht, en wist op de tast haar telefoon te vinden.

Jordy 22:43

Ik ben er maar ik zie je niet???

Asha 22:44

Fuck fuck fuck fuck fuck FUCK ik zit in de verkeerde tent!!!

Asha gluurde weer over het fort van knakworst heen. De mannen waren nu op hun rug naast elkaar gaan liggen, hun benen verstrengeld in elkaar. Langzaam trokken ze elkaar af. Ondersteund door hun eigen soundtrack van hijgerig gekreun werkten ze naar een hoogtepunt toe, elkaar voortdurend recht in de ogen aankijkend. “Ja,” kreunde de blonde. “Ja,” bevestigde de donkerharige. En ze bleven deze positieve boodschap naar elkaar herhalen, steeds frequenter, steeds luider, hun vingers stevig om elkaars penissen gevouwen.

En ze bleven deze positieve boodschap naar elkaar herhalen, steeds frequenter, steeds luider, hun vingers stevig om elkaars penissen gevouwen.

“JA!” riep de blonde man uiteindelijk, alsof hij definitief ergens van overtuigd was. Een glinsterende klodder sperma spoot zijn lul uit en smakte tegen het tentdak aan. Daarna was het de beurt aan de donkerharige man: hij slaakte een woeste kreun die nauwelijks op zou vallen wanneer je langs Artis fietst. Hij sproeide zijn zaad vanuit zijn kronkelende lichaam de hoogte in, eveneens tegen het tentdak aan.

Terwijl de donkerharige man nog glimlachend lag na te hijgen, keek de blonde plotseling in de exacte richting van waar Asha lag. “Wat de fuck?”, riep hij. Asha verstijfde. “Kijk al die blikken knakworst daar?”, vervolgde hij. “Dit is mijn tent helemaal niet!”



“Shit!”, siste de donkerharige man, en ze begonnen naar de kleding om zich heen te graaien alsof ze babyboomers waren bij een 5% sale. Half aangekleed hinkten ze de tent uit. “Ik dacht al dat ik iemands telefoon hoorde,” kon Asha de donkerharige man nog horen briesen in de verte.

Eindelijk kon Asha uit haar schuilplaats tevoorschijn komen. Ze ging op de slaapzak zitten om zich aan te kleden, en keek om zich heen om te zien waar ze haar slipje ook alweer heen had gegooid. Plotseling werd de ingang van de tent geopend. Een roodharige vrouw staarde Asha recht in de ogen aan. “Wat de FUCK moet jij in mijn tent?”

Asha wierp haar handen voor haar borsten, en probeerde op de proppen te komen met een verklaring voor haar poedelnaakte aanwezigheid in de tent van een wildvreemde vrouw. Na wat haperend gestamel wist ze eindelijk iets terug te zeggen.

“Niks…,” antwoordde Asha, en een druppel sperma liet zich van het tentdak vallen en landde midden op haar neus.

Als jij van festivals houdt en soms kleren draagt hebben we iets voor jou. Koop de VICE X FRESHCOTTON festivalcollectie hier.