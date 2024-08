Erotische filmposters uit de oude doos

Als je op de hoogte wil blijven van onze beste stukken zonder je suf te scrollen, schrijf je dan in voor onze wekelijkse nieuwsbrief.

Massimo Russo is kunstverzamelaar en de curator van de expositie Ginger & Glamour op het Fish & Chips International Erotic Film Festival in Turijn. De expo is een viering van iconische maar vooral erotische filmposters. Veel van de posters zijn afkomstig uit de persoonlijke collectie van Russo.



“Ik kocht twintig jaar geleden mijn eerste poster op een Turijnse antiekmarkt,” vertelt Russo me op het festival. “Vanaf dat moment begon ik ze te kopen van handelaren over de hele wereld. Ik heb altijd al gedacht dat deze posters op een dag bij elkaar zouden komen om een unieke tentoonstelling te vormen.” Russo hoopt dat zijn collectie laat zien hoe de industrie zich in de afgelopen decennia heeft ontwikkeld. “In de jaren tachtig, toen porno gangbaarder werd, werden de tekeningen vervangen voor foto’s. Maar de illustraties waren echte kunstwerken – vooral de Italiaanse, bijvoorbeeld die van Sandro Symeoni.”

Russo vernoemde de tentoonstelling naar het productiebedrijf dat zijn favoriete posters maakte. “Ik koos voor ‘Ginger & Glamour’ omdat het voor mij symbool staat voor een sterk, pikant en flamboyant tijdperk,” vertelt hij. “Het was de naam van het bedrijf dat de klassieker Deep Throat naar Italië bracht.”



Volgens het programmaboekje van de tentoonstelling koos Russo posters die “spannend zijn, maar genoeg aan de verbeelding overlaten.” Daarom hangen er ook posters van reguliere films, zoals Stanley Kubricks Lolita uit 1962. Verder staat er in het boekje: “Hoewel ze vandaag de dag niet bijzonder provocerend of uitdagend lijken, moeten ze gewaardeerd worden in de context van het tijdperk waarin ze gemaakt zijn.”

Scroll verder voor meer posters uit Massimo Russo’s tentoonstelling