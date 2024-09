Ervaar een flipperkast van binnenuit met deze 360-gradenvideo

Het is 2017, en de techniek van gameconsoles wordt steeds geavanceerder, maar dat betekent niet dat we oudere manieren om onszelf bezig te houden zomaar overboord kwakken. De flipperkast is bijvoorbeeld de afgelopen jaren bezig aan een stevige comeback. In Nederland hebben de hardcore flipperfans zich verenigd in de Nederlandse Flipper Vereniging, de grootste flipperclub van de wereld, met ongeveer 1300 leden.

Eén van die leden is Jim Jansen. Hij flippert al zijn hele leven, en doet regelmatig mee aan toernooien. We spraken Jim over zijn liefde voor flipperen, en filmden zijn capriolen op de flipperkast vanuit de kast zelf met de Samsung Gear 360-camera.

VICE: Hoi Jim. Wat is er eigenlijk zo leuk aan flipperen?

Jim Jansen: Ik ben vooral heel erg geïntrigeerd door de binnenkant van de kasten, het verhaal. Er zit meestal veel humor in. En het ziet er vaak mooi uit. Er zit vaak een diepere laag in de machines. Als je maar af en toe doet probeer je alleen maar de bal omhoog te houden, maar als je het een beetje kan, dan leer je dat je schoten in een bepaalde volgorde moet doen, en zo bijvoorbeeld multiball kunt halen [spelen met meerdere ballen tegelijk]. Je kunt ook bepaalde modussen afwerken, waarna je in een soort eindspel komt. Ik vind dat verhaal – het spel in het spel – erg leuk.

Flipper je elke dag?

Nou, niet elke dag, maar wel bijna. Ik heb een paar weken geleden mijn enkel gebroken, maar zelfs nu ga ik nog wel twee of drie keer per week naar buiten om te flipperen. Ik vind flipperen in het café eigenlijk veel leuker dan thuis. Dat je met vrienden speelt, en van elkaar probeert te winnen. Het is echt een sociaal spel.

Wanneer ben jij flippergek geworden?

Ik flipper al mijn hele leven, al zolang ik kan lopen. Ik vind het gewoon mooi. Toen ik zes jaar oud was, dacht ik al: wow, wat is dat? Die balletjes en lichtjes… het heeft me altijd gefascineerd en dat doet het nog steeds.

Hoe groot is de Nederlandse flipperscene?

Nederland heeft de grootste flipperbond van de wereld, met 1300 leden. Nederlanders zijn goed in dingen organiseren. We organiseren met de vereniging bijvoorbeeld toernooien, daar staan dan heel veel verschillende kasten. In het eerste weekend van november bestaat de flipperbond 25 jaar. Dan huren we het Evoluon in Eindhoven af. Daar gaan we dan vijfhonderd kasten neerzetten, de grootste verzameling openbare flipperkasten ooit.

Er zijn in Nederland een aantal goede spelers, waaronder een oud-wereldkampioen, maar er zijn vooral ook heel betrokken mensen, die kasten verzamelen en beschikbaar stellen. We hebben een clubhuis in Veenendaal, waar honderd kasten staan. We proberen het ‘flippererfgoed’ zo ook te behouden.

Vijftien jaar geleden zag je een trend dat er geen nieuwe kasten meer op de markt kwamen. Dat is nu helemaal anders. Er zijn nu vijf of zes fabrikanten, waaronder een Nederlandse. Dat is vooral te danken aan apps. Er is een app, Pinball Arcade, waarin heel veel kasten heel goed zijn nagemaakt. Mijn kinderen hebben dat spel ontdekt, en die zeiden op een gegeven moment: “Ik wil écht flipperen.”

In Nederlandse steden staan ook steeds meer flipperkasten. Het is ook gewoon leuk om naar het café te gaan om daar een potje te flipperen.

Doe je ook mee aan toernooien?

Ja, met het hele gezin. Mijn vrouw is weleens Nederlands kampioen geweest. We spelen altijd het Dutch Pinball Open. Ik heb ook drie keer het Europees Kampioenschap gespeeld, en soms gaan we naar toernooien in steden die we leuk vinden. We zijn bijvoorbeeld een keer naar Göteburg geweest, en naar Italië. Maar ik doe het gewoon voor de lol hoor, ik ben ook niet écht goed. Ik drink er ook altijd gewoon een biertje bij, terwijl je op die toernooien ook wel mensen ziet die er echt heel serieus mee bezig zijn.

Vooralsnog is flipperen geen kijksport die op tv wordt uitgezonden. Denk je dat het dat wel kan zijn?

Ja, maar ik ben misschien niet helemaal objectief. Maar kijk: darten is pijltjes gooien door dikke mannen met tatoeages. Bij flipperen zie je – als je weet hoe een kast werkt en hoe het verhaal werkt, en mee kan anticiperen, dan kan het zeker een kijksport zijn. De kasten zien er mooi uit, de animaties worden steeds geavanceerder. Ik denk zeker dat het een kijksport kan worden, als mensen maar snappen hoe het werkt.

Bedankt, Jim!

