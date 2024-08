Ervaar het einde van de wereld als een rijke stinkerd

Het gaat niet goed met de wereld. Mensen zoals Donald Trump worden president, Noord-Korea dreigt met kernoorlog en onze voedselvoorraden smelten als ijskappen voor de zon – om maar niet over de smeltende ijskappen te beginnen. Kortom: het einde van onze aardkloot is nabij en dat is voor niemand leuk.

Maar dankzij de 26-jarige kunstenares Mary Ponomareva kun je de apocalyps in ieder geval beleven als een stinkend rijke miljardair, vol glitter, glamour en luxe. In haar Luxury Survival Fair duik je in een virtuele wereld, waarin een Russische gastdame je rondleidt. Ze biedt je de keuze tussen een diamanten gasmasker, luxueuze beveiligingsdrones en andere hebbedingetjes waarmee je het einde van de wereld in alle comfort tegemoet kan gaan.



Videos by VICE

“Ik begon mijn onderzoek eigenlijk met het lezen van Baudrillard. Hij schrijft over hoe de media ons een alternatieve wereld voorschotelt, waardoor ons beeld van de realiteit langzamerhand begint te vervormen,” vertelt de jonge kunstenares aan Creators. “Vervolgens verdiepte ik me steeds meer in die wereld van de media. Op YouTube kwam ik reclame tegen voor Canadese lucht in blik. Het slaat nergens op, maar door de aantrekkelijke verpakking wil je het product toch kopen.”

Dit trekt de Russische kunstenaar, die in Nederland studeerde, door in haar installatie. Met haar beurs van luxueuze en glamoureuze overlevingsproducten speelt ze in op hoe wapens door producenten als leuke speeltje gepresenteerd worden. Ze confronteert ons daarmee met onze onderhuidse angst voor terroristische aanvallen, oorlogen en meteorietinslagen. De producten en de levensstijl worden op een aantrekkelijke manier gepresenteerd, alsof ze rechtstreeks van Pinterest zijn geplukt. Haar gelikte manier van presenteren noemt ze zelf ’the new dark aesthetic’.

In de Luxury Survival Fair levert Ponomareva dus kritiek op hoe bepaalde ideeën gecommercialiseerd worden. Terwijl het einde van de wereld op je af dendert, beseft de gastvrouw langzaam maar zeker dat 99 procent van de mensheid achtergelaten wordt. Je ervaart haar innerlijke strijd en twijfelt aan je eigen morele waarden. Het is een surrealistische trip: door de VR-bril zie je een eindeloos algoritme voor je ogen ontplooien en je zit middenin 3D-explosies. Door de visuals is het een aantrekkelijke ervaring, maar de dreiging loert overal. “Het lijkt allemaal erg gezellig, maar er hangt constant een onheilspellend sfeertje. De mensen die de installatie al ervaren hebben, vonden het erg confronterend. Ze verlieten de Luxury Survival Fair met een knoop in hun maag,” vertelt de kunstenares.

Woensdag 6 september vertelt de kunstenares over haar onderzoek en project op The Hmm. In oktober wordt de installatie met een uitbreiding getoond in The Corridor Space in Amsterdam.

Meer informatie over Mary Ponomareva en de Luxury Survival Fair vind je hier.