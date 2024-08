Ervaar met The Science of Love wat microben doen voor jouw liefdesleven

Na een paar drankjes in een rustige kroeg kijkt je date je glimlachend aan. De avond die je probeerde zonder verwachtingen in te gaan, blijkt verrassend leuk uit te pakken. Tijdens het afscheid merk je dat je date ineens heel dichtbij je staat. Langzaam wordt de afstand tussen jullie nog kleiner en al gauw raken jullie lippen elkaar.

Op dat moment gebeurt er heel veel. Niet alleen in je hoofd, maar ook in je mond. De honderden verschillende soorten micro-organismen die daar wonen, komen in contact met die van je date. Tijdens een tongzoen van tien seconden wissel je al gauw zo’n 80 miljoen microben uit. Dat je in elke vezel van je lichaam voelt dat je heel snel weer moet afspreken, heb je voor een deel aan deze microscopisch kleine wezentjes te danken. Maar hoe werkt dat precies?

Tijdens deze eerste zoen proef je onbewust een beetje van de microbencocktail van je tongpartner. Iedereen heeft ongeveer 10 miljard microben in z’n mond wonen. De samenstelling is bij iedereen anders. Soms passen jouw mondmicroben gewoon niet bij die van een ander en soms gaan ze juist heel goed samen. Als je na een eerste zoen helemaal chill en opgewonden bent, is er dus een dikke kans dat jullie mondmicroben – net als jullie zelf – een goede match zijn.

In het laboratorium van ARTIS-Micropia kun je meekijken hoe de microben worden gekweekt. Foto: ARTIS-Micropia/Maarten van der Wal

Het klinkt in eerste instantie misschien heel smerig dat je tijdens het zoenen heel veel kleine organismen van een ander binnen krijgt, maar dat is juist heel goed voor je. Die unieke microbencocktail die we allemaal in onze mond hebben, stimuleert ons immuunsysteem. Aan hoe meer microbensoorten je immuunsysteem wordt blootgesteld, hoe beter. Door te zoenen vergroot je de biodiversiteit in je mond en train je je immuunsysteem. Zo leer je dus beter omgaan met nare bacteriën die in je lijf terecht komen.

The Science of Love, de nieuwe route van ARTIS’ prijswinnende microbenmuseum ARTIS-Micropia, ontdek je hoe dat allemaal werkt. Met speciaal ontwikkelde 3D-kijkers kun je bijvoorbeeld haarfijn zien wat voor effect een tongzoen heeft op jouw unieke microbensamenstelling. In oktober en november zet het museum de microben in jouw mond en die van je lover in de spotlight, om te ziet wat er gebeurt tijdens het zoenen dat je normaal gesproken niet ziet.

Bij dat zoenen geldt: hoe meer, hoe beter. Hoe langer en natter je zoent, hoe meer van jouw microben in de mond van de ander terecht komen en hoe beter dat is voor je immuunsysteem en biodiversiteit in je mond. Meer tong is meer winnen, want zo wissel je nog meer microben uit. Hoe vaker je met je partner zoent, hoe meer jullie microbencocktails op elkaar gaan lijken.

Een uitsnede van een muur in ARTIS-Micropia met 150 petrischalen, waar microben in groeien. Foto: ARTIS-Micropia/Maarten van der Wal

Maar dat is lang niet de enige rol die microben spelen in je liefdesleven. Het gevoel van vlinders in je buik na die onverwachts ontzettend leuke date heb je voor een deel te danken aan microben. Bovendien kom je er bij The Science of Loveachter welke rol lichaamsgeur speelt bij je partnerkeuze en wat microben daarmee te maken hebben.

Dit is maar een van de vele goede dingen die microben voor jouw lichaam doen. In totaal draag je ongeveer 1,5 kilo aan microben met je mee, die er met elkaar voor zorgen dat je lichaam lekker loopt. Over lopen gesproken, al die microben wegen evenveel als een van je voeten.

In ARTIS-Micropia kom je alles te weten over het onzichtbare leven van microben, binnen en buiten je lichaam. Neem bijvoorbeeld een kijkje in het leven van extremofielen, micro-organismen die onder de meest heftige omstandigheden op aarde leven. Zo'n minuscuul wezentje zit nergens liever dan bijvoorbeeld in een actieve vulkaan, of zelfs aan de binnenkant van werkende kernreactoren.