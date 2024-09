Esko haalde zijn rijbewijs en kocht een auto van zijn eerste rapgeld

​Beeld door Amie Galbraith​

Esko is al tijden een van de heetste beatmakers van Nederland. Afgelopen jaar speelde hij een grote rol in het succes van Sevn Alias en hij was de drijvende kracht achter Ma3seb van Josylvio. Die laatste is tevens een van de artiesten van het label Van Klasse, waar Esko alle creatieve beslissingen neemt. Als hij deel had uitgemaakt van het New Wave-project was er van Schiermonnikoog waarschijnlijk niets dan een zandbank overgebleven. Maar verdient hij een beetje goed, en nog belangrijker: hoe geeft hij zijn geld uit?

Noisey: Hey Esko, wat zien we op de foto?

Esko: Een Ford Focus, ik geloof uit 2002. Ik ben er heel blij mee. Hij brengt me overal naartoe. Ik kon een wat duurdere kopen, maar het is mijn eerste auto, dus het was niet echt nodig. Er zitten al wat kleine krasjes op.

Heb je lang over de aankoop nagedacht?

Vorig jaar in de zomer reed ik heel veel op de scooter van m’n broer, maar ik had helemaal geen rijbewijs, dus ik werd de hele tijd aangehouden. Op een gegeven moment werd ik drie keer in twee weken gepakt en had ik opeens boetes van meer dan duizend euro. De scooter werd ook nog eens in beslag genomen. Toen dacht ik: nu ga ik een rijbewijs en een auto halen.

Wanneer kreeg je je eerste centen voor een beat?

Ik weet nog dat ik een beat aan KM van SFB verkocht toen ik zeventien was. Hij was veertien of zo, en ik geloof dat ik veertig euro van hem kreeg. Het werd pas serieus toen ik net Van Klasse had gestart, en iemand een compleet pakket van ons wilde: clip, beats en opnametijd. Dat lag ongeveer tussen de twee- en de drieduizend euro. Best veel voor iemand van negentien. Ik heb het geld gelijk geïnvesteerd in een clip voor mezelf.

Besefte je toen dat je van muziek je werk kon maken?

Oei, da’s een goeie. Ik heb dat besef namelijk nog steeds niet, het voelt allemaal als een hobby. Ik leef er niet goed van, omdat ik bijna alles wat ik krijg direct in Van Klasse steek. Ik keer mezelf wel geld uit natuurlijk, maar dat is echt niet veel. Maar omdat ik die investeringen doe, weet ik wel zeker dat ik over een tijdje echt goed zit.

Je klinkt niet echt als een big spender.

Nee man, totaal niet. Ik doe alles in overleg met, in mijn ogen, de beste manager van de wereld – die toevallig ook nog joods is – dus die let er heel goed op. We zetten samen de juiste stappen.

Een joodse manager, ja? Is dat je tip?

Hé, daar word je rijk mee.

Maar je uitgavepatroon is dus niet echt veranderd sinds je geld ging verdienen?

Nee, totaal niet. Het enige dat ik graag wil, is goed op vakantie, maar dat wordt de hele tijd uitgesteld. Maar kom op, ik heb net een heel nieuw pand geregeld voor Van Klasse. Kantoorruimte, plek voor twee studio’s. Best goed voor iemand van 22.

Het grote geld zit natuurlijk in Amerika, en die stap zetten is voor producers makkelijker dan voor rappers. Ben je daar mee bezig?

Jazeker. Cloud9 is m’n publisher, en die hebben contacten over de hele wereld. En ik weet niet of ik het al mag verklappen, maar ik ga binnenkort een paar weekjes naar Amerika. Je moet daar wel zitten, want beats sturen heeft geen zin. Ik krijg zelf ook elke dag mailtjes van vijftienjarigen die me beats sturen. Ik check dat heus wel, maar de kans is klein dat er iets mee wordt gedaan. En zo werkt dat daar natuurlijk ook. Waarom zou Drake of Future interesse hebben in iemand die wat leuke dingen heeft gedaan in Nederland? Dus ik moet daar gewoon zijn en contacten opbouwen. Het is in elk geval wel altijd m’n droom geweest.

